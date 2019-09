 »  Cloudflare spustil WARP, mobilní VPN pro ty, kdo neví, co to VPN znamená

David Slížek

Americká firma Cloudflare, která provozuje CDN a poskytuje další infrastrukturní služby, vypustila do ostrého provozu svou mobilní VPN. Funguje ve formě mobilní aplikace, která se stará o šifrování veškerého nezašifrovaného provozu mezi zařízením a servery Cloudflare. Aplikace se jmenuje trochu nešikovně 1.1.1.1 with WARP a je dostupná pro Android a iOS.

Aplikace nahrazuje původní appku, která zajišťovala připojení přes DNS resolver Cloudflare (1.1.1.1). Nově poskytuje VPN zvanou WARP, která je v základní verzi zdarma. Kromě toho Cloudflare nabízí placenou variantu WARP+, která má podle firmy navíc optimalizovat spojení, takže má být rychlejší.

Ovládání aplikace je jednoduché: po instalaci a odsouhlasení podmínek uživatel jen jedním velkým tlačítkem zapne VPN a aplikace do zařízení nainstaluje nový VPN profil. Od té chvíle (až do vypnutí) šifruje veškerá data, která by jinak ze zařízení putovala nezašifrovaná. WARP nemá v podstatě žádná nastavení a je určena hlavně pro nenáročné uživatele. Prostě VPN pro lidi, kteří neví, co vlastně zkratka VPN znamená – jak při oznámení služby poznamenal šéf Cloudflare Matthew Prince.

Podívejte se, jak vypadá zprovoznění aplikace na iPadu s iOS:

WARP je podle Cloudflare postavená na VPN protokolu WireGuard. Od konkurenčních VPN se WARP liší například tím, že neskrývá IP adresu zařízení – nedá se tedy využít třeba k simulaci připojení z konkrétní země, která se používá pro obcházení geo-blockingu. Pro ochranu před sledováním, když se uživatel připojuje například z veřejné Wi-Fi v kavárně, by ale WARP postačovat měla.

Jako všechny VPN je i WARP postavená na důvěře uživatele v jejího poskytovatele. Cloudflare ujišťuje, že nezaznamenává a neukládá žádná data o uživatelích, nikdy nebude prodávat údaje o navštívených webech pro reklamní účely a nevyžaduje žádnou registraci přes e-mailovou adresu či telefon.

Placený WARP+ navíc přidává routování pomocí akcelerační technologie Argo, které by mělo urychlit přenos dat. Uživatel si za neomezený datový přenos v placené verzi zaplatí 110 Kč měsíčně na Androidu nebo 139 Kč měsíčně na iOS.

Cloudflare ve speciálním článku na svém blogu popisuje také technické detaily o fungování aplikace.