COOP spouští vlastní e-shop

Maloobchodní síť potravinových prodejen COOP rozjíždí vlastní e-shop, chce usnadnit nakupování lidem z menších obcí.

Internetový obchod nabíhá v těchto dnech, dostupný je na adrese E-coop.cz a umožňuje vyzvednout si zboží v nejbližší lokální COOP prodejně. E-shop zatím nabízí několik desítek tisíc položek, které vedle potravin zahrnují potřeby pro domácnost nebo zboží pro domácí zvířata.

Do konce září by mělo být v obchodu zařazeno 500 prodejen ze současné sítě řetězce, postupně by chtěl zapojit do projektu většinu ze svých 2500 prodejen. COOP zároveň plánuje nainstalovat k vybraným prodejnám externí výdejní boxy potravin s nepřetržitým provozem a vlastní chladící části pro čerstvé potraviny.

„Z malé vesnické prodejny tak vytváříme pomocí e-shopu díky nabídnutým službám v podstatě velký supermarket,“ prohlašuje ke spuštění platformy Pavel Březina, předseda představenstva Skupiny COOP. „Lidem z menších míst jsme chtěli nabídnout plnohodnotný a bezpečný způsob nakupování, který dosud v regionech chyběl. V době s COVIDem jim odpadne zdlouhavé a nekomfortní dojíždění pro velké nákupy do větších míst,“ dodává.

Na vývoji platformy spolupracoval řetězec s Plzeňským Prazdrojem, na zavádění automatických výdejních boxů se pak podílely společnosti Mastercard, ČSOB, český výrobce boxů 3iD a výrobce pokladního systému PVA Systems.

„Zákazníci si při spuštění E-COOPu nejprve zvolí konkrétní prodejnu, kde si chtějí svůj nákup vyzvednout. Následně přejdou do vlastního e-shopu a vyberou si z nabídky potravin. Celý nákup mohou zaplatit buď on-line prostřednictvím platební karty nebo až při vyzvednutí na prodejně. Speciální boxy pak budou mít vlastními platební terminály,“ popisuje Lukáš Němčík, šéf marketingu a rozvoje skupiny COOP.