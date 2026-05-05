Lupa.cz

ČT24 spouští diskusi Na dosah s Danielem Stachem. Začne budoucností medicíny

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Daniel Stach v pořadu Na dosah Autor: Natálie Divincová/Česká televize
Daniel Stach

Česká televize zařadí od 19. května do vysílání ČT24 nový měsíční diskusní pořad Na dosah s moderátorem Danielem Stachem. Formát počítá s natáčením z různých míst republiky a se zapojením diváků přímo na místě i prostřednictvím sociálních sítí.

Premiérový díl s tématem Budoucnost medicíny vysílá ČT24 živě v úterý 19. května od 20:05. Mezi pozvanými hosty jsou chirurg Robert Lischke, imunoložka Markéta Bloomfield, lékař a katolický kněz Marek Orko Vácha, spoluzakladatel nadačního fondu Nina Martin Chovanec a paralympijský plavec Jonáš Kešnar.

„Mluvit budou nejen vědci. Vysvětlíme, kde a jak se dnes posouvají hranice možností v medicíně, a ukážeme vyspělé technické náhrady končetin,“ uvedl k obsahu úvodní debaty Daniel Stach. Na konkrétních příbězích popíše, jak jednotlivec může změnit zdravotní systém a jak se česká společnost dokáže spojit a pomáhat.

Vysílání mají tvořit odborné diskuse, osobní příběhy a grafické prvky. Součástí bude také živě vznikající kreslený souhrn debaty. Česká televize avizuje, že se pořad bude propojovat s webem a sociálními sítěmi ČT24, aby diváci mohli vstupovat do diskuse i mimo klasické televizní vysílání. Podle ředitele zpravodajství Petra Mrzeny je záměrem otevírat silná a palčivá témata a hledat pro ně řešení a východiska společně s pozvanými odborníky i s obecenstvem.

Druhý díl chce Česká televize vysílat z červnového hudebního festivalu Rock for People. „Chceme být přímo s lidmi a chceme, aby se mohli do vysílání zapojit,“ uvedl Stach. Při loňském ročníku festivalu natočil pro ČT rozhovor s frontmanem americké kapely The Offspring Dexterem Hollandem, který má zároveň doktorát z molekulární biologie. Součástí festivalu byla také Stachova přednáška o popularizaci vědy, na kterou dorazily tisíce lidí.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Dali byste si do počítače čínský SSD disk, případně čínské RAM?

Zobraz výsledek


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Televize se zatím AI herců bojí, ale to se změní

Prodal byt, aby mohl pražit. Dnes má jednu z nejlepších káv v Evropě

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Lidé už si nechtějí kupovat bezpečnost na míru

U EET musíte nahlásit provozovny, kde přijímáte neevidované tržby

Počet sledujících je přežitek. Hledejte brand fit, radí odbornice

Hrozba, nebo příležitost? Umělá inteligence proměňuje webdesign

Zranitelnosti na historickém maximu, nejohroženější je Linux

Na Univerzitě Karlově dupe a funí humanoid Karel

Seyfor koupil podíl v českém výrobci ikonického softwaru

Foto: obranné technologie vyvíjené na ČVUT

Kyberhrozby v ČR mění tvář, průniky do systémů vytlačují DDoS

Lidé cupují kulturu pro všechny a bojí se o kvalitu muzeí

Zácpa není jen nepříjemnost. Co může způsobit a jak ji řešit?

Navazující zaměstnání pro účely JMHZ

Fond dal facku všem občanům ČR, ti dotace pro Agrofert zřejmě zaplatí

Podívejte se, co asi budí šéfa Nvidie ze spaní

Byli byste ochotní připlatit si to, že vaše data budou uložená v EU?

EET 2.0: Neopakujme chyby, které nás minule stály klid i peníze

Útoky míří přes virtuální stroje, firmy je často ani nevidí

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).