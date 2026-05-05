ČT24 spouští diskusi Na dosah s Danielem Stachem. Začne budoucností medicíny

Česká televize zařadí od 19. května do vysílání ČT24 nový měsíční diskusní pořad Na dosah s moderátorem Danielem Stachem. Formát počítá s natáčením z různých míst republiky a se zapojením diváků přímo na místě i prostřednictvím sociálních sítí.
Premiérový díl s tématem Budoucnost medicíny vysílá ČT24 živě v úterý 19. května od 20:05. Mezi pozvanými hosty jsou chirurg Robert Lischke, imunoložka Markéta Bloomfield, lékař a katolický kněz Marek Orko Vácha, spoluzakladatel nadačního fondu Nina Martin Chovanec a paralympijský plavec Jonáš Kešnar.
„Mluvit budou nejen vědci. Vysvětlíme, kde a jak se dnes posouvají hranice možností v medicíně, a ukážeme vyspělé technické náhrady končetin,“ uvedl k obsahu úvodní debaty Daniel Stach. Na konkrétních příbězích popíše, jak jednotlivec může změnit zdravotní systém a jak se česká společnost dokáže spojit a pomáhat.
Vysílání mají tvořit odborné diskuse, osobní příběhy a grafické prvky. Součástí bude také živě vznikající kreslený souhrn debaty. Česká televize avizuje, že se pořad bude propojovat s webem a sociálními sítěmi ČT24, aby diváci mohli vstupovat do diskuse i mimo klasické televizní vysílání. Podle ředitele zpravodajství Petra Mrzeny je záměrem otevírat silná a palčivá témata a hledat pro ně řešení a východiska společně s pozvanými odborníky i s obecenstvem.
Druhý díl chce Česká televize vysílat z červnového hudebního festivalu Rock for People. „Chceme být přímo s lidmi a chceme, aby se mohli do vysílání zapojit,“ uvedl Stach. Při loňském ročníku festivalu natočil pro ČT rozhovor s frontmanem americké kapely The Offspring Dexterem Hollandem, který má zároveň doktorát z molekulární biologie. Součástí festivalu byla také Stachova přednáška o popularizaci vědy, na kterou dorazily tisíce lidí.