Další česká internetová firma nakupovala na Západě, Finshape získal část britské skupiny

Jan Sedlák
Dnes
Petr Koutný, Finshape Autor: Finshape

Česko-maďarská fintechová společnost Finshape se vydala na nákupy do zahraničí, když získala jednu divizi britské skupiny Collinson. Jde o první takový deal Finshapu v historii a zároveň o další přírůstek k českým internetovým firmám, které nakupují směrem na Západ (nejaktivnější je Mews).

Finshape se zabývá zejména digitálním bankovnictvím, finančním domům nabízí svůj Digital Bank OS. Specializuje se také na získávání zákazníků v digitálním prostoru, jejich zapojení do digitálních platforem a podobně.

Češi pro expanzi těchto aktivit získali od Collinsonu sekci Realtime-XLS. To je globální věrnostní platforma (známá je třeba díky programu Priority Pass pro vstup do letištních salónků), takže Finshape bude moci do Digital Bank OS integrovat nástroj pro odměňování klientů bank za nákupy. V reálném čase lze řešit slevy, věrnostní body, cashback a podobně.

“Díky akvizici získává Finshape přibližně 60 nových specialistů, rozšiřuje své působení o nové kanceláře ve Francii a Singapuru a posiluje vztahy s předními bankami ve významných finančních centrech Blízkého východu a Asie a Pacifiku, jako jsou Spojené arabské emiráty, Austrálie, Indonésie a Singapur. Tým Finshape se tak rozrůstá na téměř 600 profesionálů, kteří podporují více než 100 bank a miliony koncových uživatelů v Evropě i ve světě, včetně Raiffeisen International a Erste Group. Věrnostní řešení bude k dispozici také pro stávající klienty Finshape v Evropě, na Blízkém východě a v regionu CIS,” shrnula Finshape.

Finshape spadá do portfolia maďarské investiční společnosti PortfoLion, která je součástí tamní OTP Bank.

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

