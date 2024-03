Další chyba v eDokladech, změna časového pásma telefonu o den posune datum narození

Elektronická občanka eDoklady při změně nastavení časového pásma v mobilním telefonu může zobrazovat o den jiné datum narození držitele dokladu. Na chybu provozovatele systému Digitální a informační agenturu (DIA) před týdnem upozornil uživatel Martin Šárfy. Odpovědi se od DIA dočkal až poté, co se o problém začala zajímat Lupa.





„Pokud jsem například narozen 14. 4. 1981 a pohybuji se ve Spojených státech, zobrazuje se datum narození jako 13. 4. 1981,“ napsal do podnětu provozovateli s tím, že chyba nejspíše souvisí s tím, jak použitý JavaScript zachází s objektem typu Date a při zobrazení bere ohled na časovou zónu prohlížeče.





„Chyby by mohl využít podvodník a identifikovat se pod falešným datem narození,“ zdůvodnil naléhavost rychlé opravy Šárfy.

DIA chybu potvrzuje. „O problému se zobrazením data narození posunutém o den v aplikaci eDoklady v jiné časové zóně než v ČR víme a pracujeme na řešení, aby k tomuto chování při přihlášení do aplikace v zahraničí nedocházelo,“ reagoval Jakub Palata z oddělení komunikace DIA. Dodal přitom, že aplikaci eDoklady pro fyzické ověření totožnosti je možné použít pouze v České republice. „Na českých zastupitelských úřadech bude tato možnost dostupná až od 1.1.2025. Po změně nastavení časové zóny v zařízení na ‚Česko‘ by se údaj v aplikaci měl zobrazovat správně,“ dodal.

Mluvčí DIA se vyjádřil i k rychlosti, s jakou agentura reaguje na nahlášené chyby. „Helpdesk DIA, který zabezpečují zaměstnanci agentury vedle své další pracovní činnosti, obdržel a vyřídil od spuštění eDokladů více než 2000 dotazů, podnětů a hlášení, přičemž většina je odbavena do 1 týdne od jejich doručení,“ uvedl Palata.

Rychlost reakce k nahlášené chybě podle něj ovlivňuje nejen její charakter a možnost jejího technického řešení, ale také komunikační kanál, který uživatel zvolí. Doporučuje proto primárně používat v případě eDokladů e-mailu edoklady@dia.gov.cz nebo uživatelský formulář. V popisovaném případě byla chyba nahlášena přes elektronickou podatelnu DIA.

Je to v krátké době druhá odhalená závažná chyba elektronické občanky. Jak jsme informovali na konci února, i po ztrátě plastové kartičky aplikace umožnila se elektronicky identifikovat, ačkoliv by to podle provozovatele nemělo být možné.