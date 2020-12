Moderátorka Daniela Písařovicová odchází z České televize

Po 16 letech odchází z České televize jedna z nejvýraznějších tváří jejího zpravodajství, moderátorka Daniela Písařovicová. Veřejnoprávní televize to oznámila prostřednictvím Twitteru. „Daniela Písařovicová začínala v ekonomické redakci ČT24 a postupně se stala moderátorkou Událostí i Událostí, komentářů. Byla skvělá. A bude dál, ať bude dělat cokoli. Od ledna na ČT bez Daniely. Díky za všechny Tvoje zprávy!“ uvedla Česká televize.

„Milá Česká televize, děkuju za všechno, co jsi mi dala. Že jsem se mohla učit, posouvat, radovat i stresovat. Bylo to nezapomenutelných 16 let. A nebylo to snadné rozhodování. Ale cítím, že pro mě teď nastal čas na změnu. Na zvolnění a na to, abych se učila zase nové věci. Všem svým kolegům přeju hodně štěstí a držím palce. Budu vás dál sledovat!“ řekla ke svému odchodu moderátorka.

Absolventka Vysoké školy ekonomické spolupracovala s televizí od roku 2004. Zprvu mimo jiné reportovala ekonomické zprávy v pořadu Ekonomika ČT24, dále vedla rozhovory v Interview ČT24 a s Davidem Borkem uváděla ranní Studio 6. Do týmu hlavní zpravodajské relace Události se přidala v červnu 2013.