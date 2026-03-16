Dánsko-český dokument Pan Nikdo proti Putinovi získal Oscara

Filip Rožánek
Dnes
Pan Nikdo proti Putinovi Autor: František Svatoš
Dánsko-český dokumentární film Pan Nikdo proti Putinovi režisérů Davida Borensteina a Pavla Talankina získal v noci na pondělí středoevropského času Oscara za nejlepší celovečerní dokumentární film. Jde o historicky prvního Oscara pro dokument s českou účastí.

Sošky si na pódiu převzali režiséři Borenstein a Talankin spolu s producentkami Helle Faber a Alžbětou Karáskovou. „Pan Nikdo proti Putinovi je o tom, jak ztratit vaši zemi. Ztratíte ji skrze nesčetné drobné akty spoluviny,“ řekl Borenstein ve svém děkovném projevu. Talankin z pódia vyzval k zastavení všech válek. „Jménem naší budoucnosti, jménem našich dětí, zastavte všechny války,“ apeloval.

Před Oscarem dokument získal britskou cenu BAFTA za nejlepší dokument, zvláštní cenu poroty na festivalu Sundance a cenu diváků na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě.

Snímek zachycuje dva roky ze života Pavla Talankina, učitele a videografa na základní škole v zauralském městě Karabaš. Po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 Talankin dokumentoval, jak se školní výuka proměňuje v nástroj kremelské propagandy a jak se stupňují požadavky na vyučující v souladu s novými válečnými osnovami. Natočené záběry se mu podařilo propašovat z Ruska, sám ze země uprchl a v současnosti žije v Česku.

Film vznikl ve spolupráci dánské společnosti Made in Copenhagen, české společnosti PINK a České televize, postprodukci zajistilo pražské studio UPP. Do českých kin jej 6. listopadu 2025 uvedl Bontonfilm. Česká televize už oznámila, že snímek odvysílá v úterý 5. května.

Letošním Oscarům dominoval komediální thriller Jedna bitva za druhou režiséra Paula Thomase Andersona, který získal šest sošek včetně cen za nejlepší film, režii a adaptovaný scénář. Pro Andersona šlo o vůbec první oscarová vítězství. 

Čtyři Oscary si odnesl snímek Hříšníci Ryana Cooglera, který do ceremoniálu vstupoval s rekordními šestnácti nominacemi v historii. Michael B. Jordan za Hříšníky získal cenu za nejlepší mužský herecký výkon, Jessie Buckleyová byla oceněna za nejlepší ženský herecký výkon ve filmu Hamnet. 

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

