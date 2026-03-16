Dánsko-český dokument Pan Nikdo proti Putinovi získal Oscara

Dánsko-český dokumentární film Pan Nikdo proti Putinovi režisérů Davida Borensteina a Pavla Talankina získal v noci na pondělí středoevropského času Oscara za nejlepší celovečerní dokumentární film. Jde o historicky prvního Oscara pro dokument s českou účastí.
Sošky si na pódiu převzali režiséři Borenstein a Talankin spolu s producentkami Helle Faber a Alžbětou Karáskovou. „Pan Nikdo proti Putinovi je o tom, jak ztratit vaši zemi. Ztratíte ji skrze nesčetné drobné akty spoluviny,“ řekl Borenstein ve svém děkovném projevu. Talankin z pódia vyzval k zastavení všech válek. „Jménem naší budoucnosti, jménem našich dětí, zastavte všechny války,“ apeloval.
Před Oscarem dokument získal britskou cenu BAFTA za nejlepší dokument, zvláštní cenu poroty na festivalu Sundance a cenu diváků na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě.
Snímek zachycuje dva roky ze života Pavla Talankina, učitele a videografa na základní škole v zauralském městě Karabaš. Po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 Talankin dokumentoval, jak se školní výuka proměňuje v nástroj kremelské propagandy a jak se stupňují požadavky na vyučující v souladu s novými válečnými osnovami. Natočené záběry se mu podařilo propašovat z Ruska, sám ze země uprchl a v současnosti žije v Česku.
Film vznikl ve spolupráci dánské společnosti Made in Copenhagen, české společnosti PINK a České televize, postprodukci zajistilo pražské studio UPP. Do českých kin jej 6. listopadu 2025 uvedl Bontonfilm. Česká televize už oznámila, že snímek odvysílá v úterý 5. května.
Letošním Oscarům dominoval komediální thriller Jedna bitva za druhou režiséra Paula Thomase Andersona, který získal šest sošek včetně cen za nejlepší film, režii a adaptovaný scénář. Pro Andersona šlo o vůbec první oscarová vítězství.
Čtyři Oscary si odnesl snímek Hříšníci Ryana Cooglera, který do ceremoniálu vstupoval s rekordními šestnácti nominacemi v historii. Michael B. Jordan za Hříšníky získal cenu za nejlepší mužský herecký výkon, Jessie Buckleyová byla oceněna za nejlepší ženský herecký výkon ve filmu Hamnet.