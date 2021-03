Deník N: Zásilkovna tajila případy koronaviru mezi zaměstnanci

Přepravní služba Zásilkovna, která patří do skupiny Packeta, podle Deníku N tajila případy nákazy koronavirem mezi zaměstnanci a nekontrolovala v kancelářích dodržování protiepidemiologických opatření. Zásilkovna obvinění odmítá.

Deník N se odkazuje na facebookový status Petry Žižkové, zaměstnankyně královéhradeckého zákaznického centra Zásilkovny. Ta si veřejně stěžovala, že zaměstnanci museli být v uplynulých týdnech v kanceláři, i když dříve mohli jít na home office, a že v kancelářích nebyly dodržovány bezpečné rozestupy. Vedení centra podle Žižkové navíc nevynucovalo nošení roušek na pracovišti. Její zkušenosti deníku potvrdili i další zaměstnanci kanceláře.

„Není pravda, že by vedení zákaznického servisu v Hradci Králové záměrně nevynucovalo bezpečnostní opatření proti šíření onemocnění COVID-19. Kategoricky odmítáme, že by vedení zákaznického servisu nutilo zaměstnance chodit do práce, pokud byli ve styku s pozitivní osobou nebo pokud měli příznaky nákazy. Tato tvrzení jsou nepravdivá a difamující,“ komentoval pro Lupu článek z Deníku N mluvčí Packety Kamil Chalupa.

Pravdivé podle něj není ani tvrzení Deníku N, že management nekontroloval dodržování opatření. „Tvrzení o záměrném nevynucování opatření je ostatně v přímém rozporu se zprávou zaměstnankyně (která potvrzuje, že vedoucí zaměstnanec prováděl kontroly a nošení roušek vyžadoval) na jejíž tvrzení se stávající dotazy a novinové články odkazují,“ dodává.

Chalupa nesouhlasí ani s tím, že by na pracovištích nebyla dodržována opatření, protože zaměstnanci dostali ochranné štíty, roušky, nákrčníky i dezinfekci a zaměstnancům je, pokud to práce dovolí, údajně umožněna práce z domova.

„Zveřejněné informace samozřejmě dále detailně prověřujeme, pokud se potvrdí individuální selhání, vyvodíme důsledky. Avšak již delší dobu jsme věděli o strachu z nákazy u konkrétní zaměstnankyně, od níž pocházejí tyto informace,“ říká Chalupa.

Od začátku pandemie se koronavirem nakazilo zhruba 10 % zaměstnanců Zásilkovny. Firma ale prý nemá informace o tom, že by došlo k přenosu nákazy přímo na královéhradeckém pracovišti.