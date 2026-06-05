Derby pražských „S“ přepsalo rekord stanice Oneplay Sport

Televizní sledovanost přenosů českého ligového fotbalu na stanici Oneplay Sport vzrostla meziročně o více než 23 procent. Nejsledovanějším zápasem sezony 2025/26 bylo březnové derby mezi Slavií a Spartou, které vidělo 724 445 diváků. Podle Ligové fotbalové asociace šlo o nejsledovanější přenos v historii Oneplay Sport.
Utkání pražských rivalů tak překonalo dosavadní maximum z ročníku 2024/25. Tehdy bylo rovněž nejsledovanějším zápasem derby Slavie se Spartou, které sledovalo 532 tisíc diváků. V posledním ročníku tuto hranici podle Ligové fotbalové asociace překonaly hned tři ligové zápasy a několik dalších se jí přiblížilo.
Výkonný ředitel stanice Oneplay Sport Marek Kindernay spojil růst zájmu mimo jiné s rozvojem samotných přenosů a doprovodných formátů. Zmínil také pořad Tiki-Taka, který podle něj v květnu zaznamenal rekordní sledovanost.
Ligová fotbalová asociace by chtěla v dalších sezonách přiblížit nejsledovanější ligové zápasy hranici jednoho milionu diváků.