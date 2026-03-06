Lupa.cz  »  Do Rady vlády se vrátil zástupce společnosti Onsemi, která v Rožnově vyrábí čipy

Do Rady vlády se vrátil zástupce společnosti Onsemi, která v Rožnově vyrábí čipy

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Úřad vlády, vláda Autor: Karel Choc, Internet Info

Do Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace byl jmenován zástupce společnosti Onsemi, která v Rožnově pod Radhoštěm vyrábí čipy zejména pro automobilky a průmysl. Jednatel zdejší pobočky Josef Švejda už se zúčastnil prvního jednání.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace je odborný poradní orgán vlády České republiky, který aktuálně čítá 18 osobností.

“RVVI má klíčovou roli při naplňování Hospodářské strategie Česko: Země pro budoucnost 2.0, a to zejména v oblasti výzkumu, inovací, digitalizace a rozvoje umělé inteligence. Jejím úkolem je zefektivňovat systém podpory výzkumu a inovací, lépe využívat evropské prostředky a posilovat propojení vědy s průmyslovou i společenskou praxí,” uvedl Švejda s tím, že chce přispívat k rozvoji české vědy.

Švejda v Radě vlády usedl už začátkem roku 2024, když ho jmenovala vláda Petra Fialy. Později byl bez udání důvodů odvolán, což mezi firmami vyvolalo negativní reakce. S Babišovou vládou se Švejda vrací.

Onsemi v Česku dělá roční tržby kolem sedmi miliard korun. Firma chce expandovat výrobu za dvě miliardy dolarů, čeká se na státní pobídku přesahující 10 miliard korun. Onsemi kromě jiného získala zakázku od Nvidie na dodávku výkonové elektroniky pro napájení AI datacenter. Firma v Česku provozuje i centrum návrhu čipů a úzce spolupracuje s univerzitami, hlavně s VUT.

Švejda v Onsemi pracuje přes 23 let, jeho oficiálně titul je Site Director. Předtím pracovat pro přerovskou firmu Meopta, rovněž dodavatele do polovodičového průmyslu, například do ASML.

Čech zamířil do vedení klíčového projektu Evropské unie pro rozvoj čipů Přečtěte si také:

Čech zamířil do vedení klíčového projektu Evropské unie pro rozvoj čipů

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek


Nejnovější články

Dále u nás najdete

EET není český výmysl. Zjistěte, kde za účtenku můžete vyhrát auto

Je tu první vydání magazínu CIOtrends v tomto roce

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

V čem se EET 2.0 liší od EET 1.0? Přinášíme velké srovnání

Lidé si mohou nechat zdarma vyšetřit znaménka, zrak i cukr

Nový model OpenAI kóduje 15krát rychleji než jeho předchůdce

Řešení vysokých cen RAM a SSD hned tak nebude

Energetické infrastruktuře bez chytrého řízení hrozí kolaps

Rostoucí cena operačních pamětí zásadně zdražuje počítače

Irsko se po pauze znovu otevírá pro výstavbu datových center

U dědečkova stavu našla smysl a teď oživuje unikátní tkaní

Statistiky o ransomware, které jste asi neznali nebo si neuvědomili

Standardizace sítí 6G se soustředí na 6GHz pásmo a možnosti sdílení

AI prolomila celou firemní infrastrukturu za 21 hodin

Školkovné se vrací. S jakou obměnou?

Na arytmii přišel díky hodinkám. Lékaři radí zkoušet tep pravidelně

Vývojáři už kód nepíší, kočírují smečky AI agentů

Před otevřením baru přišel lockdown, teď prodává znalosti

Registrace cizinců podle JMHZV praxi

10 důvodů, proč lidi nenakoupí na vašem e-shopu

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).