Do boxů Zásilkovny směřují další dopravci, síť má sloužit celkem čtyřem

Do Z-Boxů Zásilkovny nově doručují také DHL Express a PJ Expedis. Zásilkovna otevřela síť partnerům loni, kdy ji začalo využívat DPD. Dva aktuální přepravci od té doby představují první rozšíření.
DHL Express využívá síť k rozšíření možností přesměrování zásilek prostřednictvím služby On Demand Delivery. PJ Expedis chce boxy využívat také pro opačný směr přepravy: lidé do nich mohou bez přepravního obalu například vložit telefon určený k výkupu, který si následně vyzvedne kurýr. Partnerské společnosti si schránky můžou prostřednictvím systému Packety rezervovat na konkrétní den, systém zároveň průběžně řídí obsazenost.
Zásilkovna má v Česku přes 6 700 Z-Boxů s více než 650 tisíci schránkami. V červenci umožnila podávat balíčky do sítě všem e-shopům a v srpnu otevřela lidem boxy i pro vratky do e-shopů. V roce 2025 v Česku přepravila 184 milionů zásilek, meziročně o čtvrtinu víc, a podle jejího vyjádření přibývaly průměrně čtyři Z-Boxy denně. Firma uvádí, že mateřská Packeta spolupracuje s více než 62 tisíci e-shopy.