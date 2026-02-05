Skupina Packeta loni doručila 184 milionů zásilek a v Česku přidala průměrně čtyři své výdejní boxy denně

Packeta, mateřská skupina Zásilkovny, loni přepravila 184 milionů zásilek. To je meziročně o téměř 27 procent více. Packeta průběžně posiluje síť výdejních boxů v Česku, na Slovensku i v Maďarsku a celkem má v těchto zemích více než milion schránek v 12 700 boxech. Uvádí, že v Česku přibývaly její Z-Boxy průměrným tempem čtyři denně.
Celková hmotnost balíčků, které skupina doručila, vyčíslila na více než 250 tisíc tun. Konkrétní čísla za Česko nicméně skupina neuvádí. Loni rozšířila služby mimo jiné pro online second-hand platformu Vinted a otevřela boxy pro Aukro. Generální ředitel skupiny Erich Čomor uvádí, že se firma loni soustředila kromě rozšiřování sítě i na posilování logistických kapacit nebo technologií. Zároveň ale nedávno Zásilkovna přiznala přešlapy v Z-Boxech, které se týkaly posílání balíků mezi lidmi. Tato služba, spolu se zasíláním balíčků při prodejích na zmíněných platformách typu Vinted nebo Aukro, roste podle firmy nejrychleji.
Český trh je pro Packetu klíčový. Zásilkovna zmiňuje silnější zájem o „kdy chci, tam vyzvednu“ a vysokou zátěž mobilní aplikace, do níž se v sezonních špičkách v rámci celé skupiny přihlašovalo téměř 60 uživatelů za vteřinu, meziročně o 20 % více.
Skupina Packeta měla ke konci roku 2025 celkem 2 350 zaměstnanců v sedmi státech. Packeta doručuje do 33 zemí a spolupracuje s více než 62 tisíci e-shopy.