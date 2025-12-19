Zásilkovna přiznává přešlapy v Z‑Boxech při posílání balíků mezi lidmi. Po vlně záměn pozměňuje doručování

Zásilkovna přiznává nárůst záměn a reklamací u zásilek vkládaných zákazníky do jejích Z-Boxů. Jde o službu, přes kterou si zákazníci posílají balíčky sami mezi sebou. Ta současně roste nejrychleji, spolu se zasíláním balíčků při prodejích na platformách typu Vinted nebo Aukro.
Firma uvádí, že v celkovém provozu firmy záměny a reklamace čítají výjimečné případy, což má být zhruba jeden balík z deseti tisíc. U odesílek ze Z‑Boxů je podíl problémových případů citelně vyšší, konkrétní čísla ale nezveřejňuje. Od března do října se počet zásilek odesílaných přes tyto boxy podle Zásilkovny více než ztrojnásobil a dnes v nich startuje téměř 7 % všech balíků doručovaných společností v Česku.
Po koncentraci problémů Zásilkovna aplikaci zpřesnila navádění odesílatele, důrazněji vyžaduje napsání podacího kódu a nově i jména příjemce přímo na balík. Partnerští řidiči, kteří zásilky z boxů vyzvedávají, prošli doškolením, v depech vznikla nová kontrolní místa a úpravy softwaru pro řidiče i depa mají dále ztížit vznik chyb. Jeden z nástrojů například podle čísel zásilek vyhodnocuje, které balíky se mohly s největší pravděpodobností zaměnit. Zrychlit se má řešení incidentů. Hlášení záměn mají podle firmy přednostní režim a v pracovních dnech se vyřizují do 24 hodin přes formulář. Nový interní nástroj páruje čísla zásilek a urychluje dohledávání možných záměn.
V říjnu Packeta zpřístupnila svou Českou síť výdejních boxů i jiným dopravcům a oznámila, že jako první začala službu využívat společnost DPD. Doručovací struktura zůstává v režii Packety, dopravci umožňuje dostat se do sítě výhradně v lokalitách s aktuálně volnou kapacitou, pro sdílění si firmy můžou rezervovat online volné schránky pro daný den. Zásilkovna má jen v Česku přes šest tisíc Z-Boxů, celkově i v zahraničí pak zhruba 690 tisíc schránek. V říjnu uváděla, že jich bude do konce roku mít přes milion, i díky instalaci do obchodních prostor (sítě prodejen Žabka).