Dobrobot má pomoci dobročinným organizacím k větší efektivitě

Autor: Martin Drtina, Internet Info

Nadacím a neziskovým organizacím pomůže s dobročinnými aukcemi nová technologická platforma Dobrobot. Za projektem stojí filantrop a zakladatel firmy Livesport Martin Hájek a zakladatel dárcovské platformy Donio David Procházka. Do dobročinných aukcí se už zapojilo 25 významných českých neziskových organizací a řada známých osobností. Ty ve prospěch dobročinnosti věnovaly exkluzivní předměty nebo zážitky.





„V Česku máme celou řadu vynikajících neziskových organizací. Pomocí platformy Dobrobot jim chceme nabídnout nástroj na zvýšení příjmů a podpořit tím jejich fungování,“ vysvětluje poslání Martin Hájek.





Počty neziskových organizací, jejich zaměstnanců, dárců i průměrná hodnota daru v tuzemsku meziročně rostou. Zatímco situace na trhu práce nahrává organizacím možností nabrat kvalifikované profesionály, zaměstnanci v nich v porovnání s komerční sférou více pociťují krizi. S růstem inflace, cen nájmů, energií i potřeb na zajištění řešení krizových situací jsou organizace nuceny vyhledávat efektivnější metody financování. „Často slýcháváme narativ, že by lidé v neziskovém prostředí měli dělat ideálně zadarmo. Pokud chceme toto odvětví inovovat a posouvat ho kupředu, musíme do něj přivést špičkové lidi, a ty adekvátně zaplatit,“ říká David Procházka. Dobrobot vnímá jako další možnost, jak zapojit širokou veřejnost do dobročinnosti.

Přes Dobrobot je možné například podpořit organizaci Život dětem a získat podepsaný dres Petry Kvitové. "Exkluzivně jsme získali například model R-360 Neptun věnovaný od prezidenta Petra Pavla, mikiny s podpisy Dany Drábové, Víta Rakušana, Dominika Haška a dalších významných osobností. Výtěžek z nich podpoří Nadační fond pro Ukrajinu. Ten získané prostředky použije pro svůj tým při práci na obnově země. Pro milovníky adrenalinu dražíme trénink s MMA zápasníkem Davidem Kozmou, který vám vedle pár dobře mířených ran přinese dobrý pocit z podpory organizace Dejme dětem šanci. Organizaci Česko.Digital, která se stará o komunitu expertních dobrovolníků, podpoříme výtěžkem z aukce, kterou nám věnoval podnikatel a zakladatel ShipMonku Jan Bednář. Vítěz bude moci na vlastní kůži zažít česko-americký sen i atmosféru Silicon Valley,” vyzývá Procházka k zapojení do dobročinných aukcí další dárce, organizace i firmy.