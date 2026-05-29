Duel s Kanadou byl zatím nejsledovanějším zápasem MS, provoz v síti O2 přesáhl 3 Tbit/s

Úterní zápas na mistrovství světa v hokeji mezi Českem a Kanadou byl podle dat České televize zatím nejsledovanějším utkáním letošního šampionátu.
Na obrazovkách i online jej průměrně sledovalo 1,91 milionu diváků starších čtyř let a podíl na publiku dosáhl 50,84 %. Jen v síti operátora O2 běžel milion souběžných streamů a okamžitý objem IPTV provozu během druhé třetiny zápasu přesáhl 3 Tbit/s. Absolutní maximum nicméně drží únorové zimní olympijské hry v Itálii, během nichž provoz v síti O2 vystoupal na 3,63 Tbit/s a souběžně bylo spuštěno přes 1,1 milionu unikátních streamů.
Šampionát podle O2 potvrzuje pokračující posun diváckých návyků směrem k televiznímu obsahu sledovanému přes internetové připojení, které umožňuje sledování na více zařízeních i zpětné zhlédnutí.
Další zatěžkávací zkouškou sítí bude nadcházející mistrovství světa ve fotbale. Většina utkání se ale odehraje mimo hlavní vysílací čas, v nočních nebo časných ranních hodinách, a O2 proto očekává spíše vyšší využití odloženého sledování a zpětného zhlédnutí. Výjimkou může být zápas české reprezentace 18. června od 18 hodin.
Hokejové mistrovství patří i letos k divácky nejúspěšnějším pořadům České televize. Utkání s Kanadou se zásahem 3,09 milionu diváků (tedy těch, kdo sledovali alespoň tři minuty souvisle) předčilo i sobotní výhru nad Slovenskem, jež měla s 66,37 % nejvyšší podíl na publiku z celého turnaje. Odpolední prohru s Finskem ve čtvrtek 28. května vidělo podle předběžných údajů 1,12 milionu diváků starších 15 let.
|Soupeř
|Datum
|Diváci (TV i online)
|Share
|Zásah
|Online spuštění (ČT)
|Dánsko
|15. 5.
|1,49 mil.
|39,32 %
|2,53 mil.
|495 000
|Slovinsko
|16. 5.
|1,51 mil.
|40,15 %
|2,58 mil.
|400 000
|Švédsko
|18. 5.
|1,771 mil.
|47,92 %
|neuvedeno
|460 000
|Itálie
|19. 5.
|1,13 mil.
|45,83 %
|2,33 mil.
|460 000
|Slovensko
|23. 5.
|1,61 mil.
|66,37 %
|2,82 mil.
|541 000
|Norsko
|25. 5.
|1,33 mil.
|55,32 %
|2,4 mil.
|458 000
|Kanada
|26. 5.
|1,91 mil.
|50,84 %
|3,09 mil.
|496 000
Zdroj dat: ATO/Česká televize, TS0–3, CS 4+. Zásah udává počet diváků, kteří přenos sledovali souvisle alespoň tři minuty.