Dva viceprezidenti českého Vodafonu mění působiště

Autor: Depositphotos

Vedení českého Vodafonu opouští dvojice viceprezidentů. Jan Klouda, který měl na starosti právní záležitosti a korporátní bezpečnost, obor telekomunikací opouští úplně. Milan Kníže, viceprezident pro finance a strategii, odchází v rámci skupiny do Řecka, kde bude mít na starosti strategii a velkoobchod.





„Společně jsme významně zlepšili finanční výkonnost firmy, posílili naši pozici na trhu díky spojení s UPC a získali tak vyspělou pevnou infrastrukturu,“ uvedl Kníže. Do příchodu svého nástupce, který má být oznámen v nejbližší době, bude i dál finančním ředitelem českého Vodafonu.

Milan Kníže Autor: Vodafone

Klouda přechází do Tesca na pozici Legal, Compliance & Security Director. U červeného operátora působil 17 let na řadě pozic v oblasti práva, compliance, řízení rizik, bezpečnosti a velkoobchodu. Do Tesca přejde na podzim po dokončení některých otevřených projektů.

Jan Klouda Autor: Vodafone

Generální ředitelka operátora Violeta Luca oběma poděkovala za obětavou vlivnou práci.