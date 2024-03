EBU: Chystaný slovenský zákon je nebezpečný pro demokracii a svobodu projevu

Autor: RTVS

Mezinárodní sdružení veřejnoprávních médií kritizuje slovenskou vládu za návrh zákona, který zruší současnou podobu národní televize a rozhlasu. Podle Evropské vysílací unie (EBU) je návrh nebezpečný pro demokracii.





Generální ředitel EBU Noel Curran prohlásil, že zákon působí jako „chabě zastřený pokus udělat ze slovenského veřejnoprávního vysílání státem kontrolované médium“.





„To by byl nebezpečný krok zpět pro demokracii a svobodu projevu. Nezávislá a objektivní veřejnoprávní média jsou základem zdravé společnosti, poskytují občanům různé pohledy na věc a pohánějí k odpovědnosti ty, kdo jsou u moci,“ zdůraznil Noel Curran.

„Musíme tvrdě chránit integritu a nezávislost RTVS, protože je nezbytná pro podporu informovaného občanství a ochranu demokratických hodnot,“ dodal Curran.

EBU připomíná, že navrhovaný zákon by byl v rozporu s různými mezinárodními normami včetně Evropského aktu o svobodě sdělovacích prostředků, který začne platit na jaře.

Záměry slovenské vlády jsou podle EBU v přímém rozporu s doporučeními Evropské komise v loňské zprávě o stavu právního státu. Komise tehdy Slovensko vyzvala, aby „pokračovalo ve zdokonalování pravidel a mechanismů pro posílení nezávislého řízení a redakční nezávislosti veřejnoprávních médií s přihlédnutím k evropským normám pro veřejnoprávní média“.

Slovenské ministerstvo kultury zveřejnilo návrh zákona v pondělí a na připomínky dalo jen devět dnů.

„Naléhavě žádáme slovenské orgány, aby svůj návrh přehodnotily, umožnily otevřenou veřejnou diskusi, přizpůsobily se mezinárodním standardům a připravovanému právu EU a učinily vše, co je v jejich silách, aby zajistily řádné fungování svobodného tisku a nezávislých médií veřejné služby ve své zemi,“ vyzvala EBU.

Podle návrhu zákona by současná RTVS zanikla a nahradila by ji nová organizace s názvem Slovenská televize a rozhlas. Vládě by to umožnilo odvolat všechny současné členy Rady RTVS i generálního ředitele. Vznikla by nová řídící rada složená ze sedmi členů – tři by jmenovalo ministerstvo kultury a čtyři parlament ovládaný vládní koalicí. Generálního ředitele nové instituce by jmenovala tato rada, která by rovněž měla pravomoc jej odvolat i bez udání důvodu.