Ethereum mění mechanismus ověřování transakcí. Ušetří tím přes 99 % elektřiny

Blockchain Ethereum provedl tzv. merge s cílem ušetřit za elektrickou energii. Aktualizace softwaru by měla snížit spotřebu o 99,95 %. Úspěšné dokončení procesu na Twitteru oznámil zakladatel Etherea Vitalik Buterin.

And we finalized!



Happy merge all. This is a big moment for the Ethereum ecosystem. Everyone who helped make the merge happen should feel very proud today.