EU uvalila sankce na čínskou firmu a její zakladatele, která hacknula komunikaci českého ministerstva zahraničí

Evropská unie zavedla sankce na čínskou technologickou společnost a její dva hlavní představitele, která kromě jiného stojí za úspěšnými útoky na české ministerstvo zahraničí. Z něj byly zcizeny citlivé dokumenty včetně diplomatické komunikace a informací týkající se českého předsednictví EU.
Sankce byly uvaleny na šanghajský podnik Anxun Information Technology obecně známý spíše jako i-Soon. Jde o firmu, kterou čínská vláda využívá ke kybernetickým útokům a špionáži. Dodává ministerstvu veřejné bezpečnosti, kam spadají například armáda, rozvědka nebo policie.
Společnost i-Soon podle Rady Evropské unie “své útoky zaměřila na kritickou infrastrukturu a kritické funkce státu v členských státech a získala přístup k utajovaným informacím a prodala je. Dále firma “zaútočila na státní orgány různých třetích států a ohrozila cíle společné zahraniční a bezpečnostní politiky Unie stanovené v čl. 21 odst. 2 písm. a) až c) Smlouvy o Evropské unii. Společnost Anxun Information Technology získává z poskytovaných služeb významný hospodářský prospěch.”
Anxun Information Technology tedy má být “odpovědná za kybernetické útoky s významným dopadem, které představují vnější hrozbu pro členské státy, jakož i za kybernetické útoky s významným dopadem na třetí státy.”
Sankce se týkají také dvou spoluzakladatelů i-Soonu. Jedním z nich je Chen Cheng, který má být z titulu své funkce “odpovědný za kybernetické útoky s významným dopadem”. Druhým představitelem je Wu Haibo, který se “podílel na řízení kybernetických útoků s významným dopadem na členské státy a na podněcování pokusů o tyto útoky.”
EU uvalila sankce také na další čínský podnik Integrity Technology Group. Ten na starém kontinentu usnadňoval kybernetické útoky spojené se skupinou Flax Typhoon zaměřené na pokročilé trvalé hrozby (APT).
“Produkty společnosti Integrity Technology Group se používají ke kompromitaci zařízení v rámci internetu věcí v členských státech, v dalších evropských zemích i na celosvětové úrovni a k získání přístupu k těmto zařízením. V letech 2022 až 2023 získala Flax Typhoon pomocí produktů společnosti Integrity Technology Group přístup k nejméně 65 600 zařízení v rámci internetu věcí v šesti členských státech,” informovala Rada EU.
“Komerční produkty a infrastruktura společnosti Integrity Technology Group byly využívány při kybernetických útocích proti členským i třetím státům. Tím, že Integrity Technology Group ovlivňuje informační systémy týkající se digitální infrastruktury, poskytuje tudíž tato společnost technickou a materiální podporu pro kybernetické útoky s významným dopadem, které představují vnější hrozbu pro členské a třetí státy,” stojí dále v prohlášení.
Pod sankce míří rovněž íránský podnik Emennet Pasargad působící pod názvem Anzu Team. Tato společnost “zaměřila své útoky na digitální infrastrukturu ve Švédsku a kompromitovala švédskou službu pro zasílání SMS zpráv, což mělo nepříznivý dopad na velký počet osob. Kromě toho tento subjekt, který jednal pod názvem Holy Souls, kompromitoval databázi předplatitelů francouzského satirického časopisu Charlie Hebdo a na temném webu ji inzeroval k prodeji. Společnost Emennet Pasargad během olympijských her v Paříži kompromitovala reklamní billboardy a zobrazila na nich pozměněný obsah v rámci dezinformačních kampaní.”
Sankcionovaným osobám byl zmražen majetek a nemohou vstoupit do zemí EU včetně zákazu tranzitu. Občanům a společnostem Evropské unie je zakázáno těmto subjektům poskytovat finanční prostředky, aktiva a ekonomické zdroje.