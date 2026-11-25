Česká vláda by měla upravit návrh zákona, který má nahradit televizní a rozhlasové poplatky financováním ze státního rozpočtu. V usnesení přijatém ve středu ve Štrasburku ji k tomu vyzval Evropský parlament. Europoslanci zároveň žádají Evropskou komisi, aby sledovala přípravu zákona a v případě nesouladu s unijním právem zasáhla.
Pro usnesení hlasovalo 442 z 647 přítomných europoslanců, proti bylo 158 a dalších 47 se zdrželo. Společný návrh předložili zástupci pěti politických frakcí: Evropské lidové strany, socialistů a demokratů, liberální Obnovy Evropy, Zelených a Levice. Ani jeden ze sedmi pozměňovacích návrhů, o nichž europoslanci hlasovali jmenovitě, nezískal většinu.
Z českých europoslanců rezoluci podpořili Jan Farský a Danuše Nerudová (STAN), Ondřej Kolář a Luděk Niedermayer (TOP 09), Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová a Ondřej Krutílek (ODS) a Markéta Gregorová (Piráti). Proti hlasovalo všech sedm europoslanců za ANO, dále Antonín Staněk (Přísaha), Ivan David (SPD), Kateřina Konečná (KSČM) a Ondřej Dostál (nezávislý). Nikola Bartůšek, zvolená za Přísahu, se zdržela.
Europoslanci nepožadují, aby Česká republika zachovala poplatky. V předloženém textu rezoluce ale upozorňují, že závislost České televize a Českého rozhlasu na každoročním schvalování státního rozpočtu zvyšuje riziko politického tlaku. Kritizují také plánované snížení finančních zdrojů obou institucí, které odhadují na 15 procent.
Vláda má podle usnesení zajistit soulad reformy s článkem 5 Evropského aktu o svobodě médií (EMFA). Před dalšími legislativními kroky by měla změny konzultovat s oběma médii, jejich zaměstnanci a odbory.
Europoslanci požadují také zveřejnění analýzy dopadů reformy na zaměstnanost, regionální pokrytí a plnění úkolů veřejné služby. České orgány mají určit nezávislé subjekty nebo mechanismy, které budou sledovat dodržování záruk nezávislosti a pravidel financování.
Evropskou komisi parlament vyzývá, aby požádala Evropský sbor pro mediální služby o stanovisko k opatřením souvisejícím s reformou. Pokud budou splněny zákonné podmínky, má Komise využít i nástroje k vymáhání unijního práva a ochraně rozpočtu Evropské unie.
Podle ČTK považují europoslanci za ANO rezoluci za předčasnou, protože česká sněmovna zákon dosud neprojednala do konce. Opozičním europoslancům vyčítají, že téma přenesli na evropskou úroveň. Zastánci rezoluce z řad českých poslanců naopak upozorňují na zájem kolegů z jiných zemí a potřebu dodržovat unijní právo.
Ještě před hlasováním ve Štrasburku mluvil o financování veřejnoprávních médií premiér Andrej Babiš (ANO) v pořadu 15 minut Kateřiny Perknerové na Deníku.cz. Uvedl, že koalice chce zákon projednat ve druhém čtení v lednu 2027. Odmítl případné zavedení nové mediální daně a potvrdil, že vláda trvá na zrušení poplatků.
„My jsme slíbili lidem, že zrušíme poplatky pro lidi a pro firmy, a to uděláme. Takže ta debata je jenom o tom, jaký zdroj financování to bude místo lidí a firem,“ řekl Babiš. Podle něj vláda splní požadavky evropského nařízení. „Nikdo nechce zasahovat do obsahu České televize,“ dodal.
Peníze pro televizi a rozhlas chce premiér zakotvit v zákoně jako povinný výdaj. Usilovat bude o to, aby nastavení financování zůstalo neměnné do roku 2030. Blíže to ale neupřesnil a odmítl také sdělit, zda se zvýší částky uvedené v dosavadním vládním návrhu.
Změnit by se měla hranice pro automatické navyšování příspěvků o inflaci. Původní vládní návrh ji stanovil na deset procent, Babiš nyní mluví o šesti procentech, stejně jako v současném systému poplatků. „Bude tam nominální částka a bude tam ta valorizace,“ uvedl premiér.
Technické podrobnosti ještě řeší s ministerstvem financí. Až bude mít návrh připravený, předloží ho koaličním partnerům. Babiš zároveň věří, že se dohodne s generálním ředitelem České televize Hynkem Chudárkem, který mu minulý pátek předložil připomínky k zákonu.
Rezoluce Evropského parlamentu kritizuje i okolnosti prvního čtení zákona v české sněmovně. Vládní většina posunula předlohu do další fáze projednávání 24. října ve 4:36 ráno, aniž mohli vystoupit všichni přihlášení poslanci. Babiš ve středu postup koalice hájil. Podle něj se opozice snažila zabránit projednání návrhu a vládě znemožnit splnění jejího programu.
Rezoluce se týká i dalších otázek právního státu. Evropský parlament vyzývá Babiše, aby plně, ověřitelně a trvale vyřešil svůj střet zájmů. Premiér tvrdí, že to již učinil. Europoslanci se zabývají také nezávislostí státní správy, transparentností vlastnictví médií a přístupem novinářů na vládní tiskové konference. Usnesení navazuje na plenární rozpravu, která se konala 11. listopadu v Bruselu. Eurokomisař pro demokracii a právní stát Michael McGrath tehdy potvrdil, že Komise bude dál jednat s českými úřady.
Usnesení europarlamentu není právně závazné. Evropský akt o svobodě médií je ovšem nařízením, které platí přímo ve všech členských státech Evropské unie. Volbu modelu financování ponechává jednotlivým zemím, vyžaduje však, aby byl založen na předem stanovených transparentních a objektivních kritériích a zajišťoval přiměřené, udržitelné a předvídatelné finanční zdroje i pro budoucí rozvoj veřejné služby.
Vládní návrh zákona v dosavadní podobě počítá s ročním příspěvkem 5,74 miliardy korun pro Českou televizi a 2,065 miliardy korun pro Český rozhlas. Sněmovní výbor pro média a kulturu projednávání předlohy přerušil. Na čtvrtek 26. listopadu svolal k tématu veřejné slyšení. Pro domácnosti a firmy zatím platí dosavadní pravidla placení televizních a rozhlasových poplatků.