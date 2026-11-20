Generální ředitel České televize Hynek Chudárek se dnes v 15 hodin znovu setká s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Schůzka se uskuteční na Úřadu vlády na pozvání premiéra. Chudárek chce Babišovi předložit připomínky k návrhu zákona o České televizi, který prošel prvním čtením ve sněmovně.
„Tématem jednání bude pokračování diskuse o financování veřejnoprávních médií tak, aby byla i nadále zaručena jejich nezávislost a ekonomická stabilita,“ uvedla Česká televize na sociální síti X. Vládní návrh počítá se zrušením televizních a rozhlasových poplatků a nahrazením financování obou institucí příspěvky ze státního rozpočtu.
Chudárek s Babišem jednal už 29. října. Hovořili tehdy mimo jiné o zachování současné úrovně financování, jeho valorizaci a daňových podmínkách. Premiér následně připustil i jiné možnosti financování než ze státního rozpočtu, konkrétní podobu však nepředstavil.
Rada České televize 11. listopadu podpořila další jednání s vládou a zákonodárci. Televize upřednostňuje zachování poplatků. Pokud je koalice zruší, žádá mimo jiné zákonný nárok na státní příspěvek, jeho zvyšování podle inflace a pojistky nezávislosti. Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) tento týden potvrdil, že vláda na zrušení poplatků trvá a druhé čtení zákona plánuje na začátek roku 2027.