Ředitel ČT Chudárek jde kvůli poplatkům do sněmovny i za premiérem Babišem

Vyjednávání o způsobu financování veřejnoprávních médií dnes budou pokračovat na půdě Poslanecké sněmovny i na Úřadu vlády. Generální ředitel České televize Hynek Chudárek oznámil, že bude odpoledne o aktuálním návrhu zákona, který ruší koncesionářské poplatky, debatovat na schůzi poslaneckého Výboru pro média a kulturu.
„Naše pozice zůstává neměnná. Preferovanou variantou financování je roky prověřený a funkční systém poplatků,“ říká Chudárek. „Pokud ale budou premiér a vládní koalice trvat na změně, považuji za nutné jasně říct, kde jsou hranice, za nimiž je změna pro ČT nepřijatelná. Primární je samozřejmě zachování naší nezávislosti na politickém rozhodování,“ dodává.
Večer bude jednat také s premiérem Andrejem Babišem. „Také tato narychlo svolaná schůzka se bude týkat zákona měnícího způsob financování České televize. Uskuteční se v budově Úřadu vlády ČR od 19 hodin,“ informuje Česká televize.
„Považuji za samozřejmé, že v civilizované společnosti se o vládním návrhu zákona o České televizi bude diskutovat. A to na všech úrovních, tedy od osobních setkání přes jednání v Parlamentu až po nezbytnou veřejnou diskusi,“ říká Hynek Chudárek.
„Smyslem je, aby Česká televize poskytovala divákům co nejlepší veřejnou službu a zároveň měla záruky, že si zachová svoji skutečnou nezávislost. Zároveň zdůrazňuji, že jsme připraveni přijmout jakýkoli smysluplný návrh dalšího dohledu nad využitím peněz, které nám občané svěřují. Samozřejmě včetně kontroly prostřednictvím NKÚ,“ doplňuje.
K veřejnému jednání o návrhu na změnu způsobu financování vyzval Babiše také ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Reagoval tak na premiérovo prohlášení, že s ním ředitel rozhlasu na rozdíl od Chudárka jednat odmítá. Babiš ale výzvu k veřejnému jednání odmítl.