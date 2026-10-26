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Nový model poplatků omezí přímý vliv politiků, říká Babiš. Šéf rozhlasu prý odmítá jednat, Zavoral to popírá

David Slížek
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Andrej Babiš Autor: Úřad vlády ČR
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Premiér Andrej Babiš si stojí za návrhem na zrušení televizních a rozhlasových poplatků, který koaliční zákonodárci v sobotu nad ránem prosadili do druhého čtení v Poslanecké sněmovně. Navržená změna, aby vysílání České televize a Českého rozhlasu financoval stát ze svého rozpočtu, podle něj není útokem na demokracii a nezávislost veřejnoprávních médií.

„Nikdy nebudeme zasahovat do redakční práce České televize a Českého rozhlasu a jejich personálních záležitostí,“ prohlásil premiér podle agentury ČTK. Nový návrh podle něj omezí současný přímý vliv politiků na výši poplatků.

Babiš také řekl, že o podobě návrhu několikrát jednal s ředitelem České televize Hynkem Chudárkem. Šéf Českého rozhlasu podle něj diskutovat odmítá. René Zavoral na to reagoval vlastním prohlášením, podle kterého jej předseda vlády k žádné schůzce nepozval ani nevyzval:

„Poslední jednání o rozhlasových poplatcích nemělo charakter věcné diskuse, ale diktátu ze strany představitelů vládní koalice a pana premiéra. Pro naše argumenty nebyl na schůzce prostor.
Za této situace, kdy ve veřejném prostoru zaznívají manipulativní a nepravdivé výroky o systému financování a kontroly Českého rozhlasu, a to i z úst pana premiéra, je namístě otázka, zda může být další podobná schůzka přínosná," prohlásil s tím, že o skutečném dialogu s Českým rozhlasem v tuto chvíli mluvit nelze.

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„Pokud má však pan premiér zájem o věcnou diskusi a je připraven vyslechnout argumenty Českého rozhlasu pro zachování stávajícího systému financování i výše jeho rozpočtu, pak takové jednání vítám. Považuji však za důležité, aby tato diskuse probíhala veřejně, například na půdě Poslanecké sněmovny nebo v rámci odborných diskusních fór, nikoliv za zavřenými dveřmi. Veřejnost má právo slyšet argumenty obou stran a vědět, jaké důsledky mohou mít navrhované změny pro nezávislost a fungování veřejnoprávních médií,“ dodal Zavoral.

Opoziční poslanci zpochybňují průběh pátečního a sobotního jednání ve sněmovně, kdy byl zákonodárcům omezen prostor pro diskusi a porušeny dosavadní zvyklosti parlamentní debaty. Před budovou sněmovny až do rána protestovaly stovky odpůrců návrhu.

V neděli se na pražském Staroměstském náměstí sešly tisíce oponentů změn, kteří demonstrovali proti plánu na zrušení koncesionářských poplatků.

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Autor aktuality

David Slížek

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

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