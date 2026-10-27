Eva Pavlíková opouští státní IT. Zamířila na ČVUT, kde se stala prorektorkou

Eva Pavlíková se stala prorektorkou ČVUT pro informační systémy a technologie. Ve funkci střídá Martina Mesršmída, který na pozici působil od letošního února. Pavlíková je nová posila Michala Pěchoučka, který staví zajímavý tým na zkušenostech lidí ze soukromého i státního sektoru.
Úkolem prorektorky je především uspořádání centrálního IT univerzity a prohloubení spolupráce s fakultami. O svém zvolení akademickým senátem informovala na LinkedInu. „Na ČVUT jsem studovala, takže je to pro mě tak trochu návrat domů,“ komentuje. ČVUT má osm fakult s vlastní samosprávou a řadu akademických rad a komisí „Role prorektorky má blíž k náměstkovi než k řediteli IT,“ myslí si Pavlíková. Vedle dlouhodobého směřování univerzitních technologií nyní řeší také výpadek systémů, který nastal v týdnu jejího zvolení.
Má za sebou zkušenosti z digitalizace státu i neziskového sektoru. Před nástupem na ČVUT vedla jako uznávaná expertka na eGovernment na ministerstvu pro místní rozvoj Sekci IT, analýz a veřejného investování. Tu ale letos v dubnu zrušilo ministerstvo v rámci reorganizace. Pavlíková na ministerstvu řídila mimo jiné přípravu projektů digitalizace stavebního řízení a nového monitorovacího systému pro evropské fondy.
Předtím vedla organizaci Česko.Digital, která propojuje technologické odborníky a dobrovolníky pracující na projektech pro stát a neziskové organizace. V létě se ucházela také o vedení státního podniku NAKIT, který dodává IT služby veřejné správě. Do jeho čela ale nastoupil Tomáš Tichý.
Proměnu vedení na ČVUT rozjel rektor Michal Pěchouček po svém nástupu do funkce letos v únoru. Mezi výrazné posily patří Jakub Nešetřil, který na ČVUT působí jako prorektor pro podnikavost a transfer technologií, Lucie Brešová, která nastoupila do nově vytvořené role pro rozvoj spolupráce s průmyslem, nebo Michael Bátrla, ten nastoupil na nově vytvořenou pozici ředitele informační bezpečnosti.