Evropská komise zatím nedovolí Amazonu převzít iRobot

Evropská komise bude chystané převzetí firmy iRobot společností Amazon prověřovat v režimu hloubkového šetření. Komise má obavy, že akvizice by mohla omezit hospodářskou soutěž na trhu s robotickými vysavači. O zahájení této fáze prověřování Komise informovala na webu.





Obavy Bruselu plynou z toho, že Amazon provozuje internetové tržiště, kde umožňuje inzerovat a prodávat zboží, včetně robotických vysavačů, a sama firma je na tomto tržišti aktivní jako maloobchodní prodejce. Dále nabízí hlasového asistenta Alexa.





Podle Evropské komise může mít Amazon schopnost a motivaci omezit konkurenty iRobotu tím, že jim zabrání své výrobky na svém tržišti prodávat, nebo jim zhorší přístup, například zvýhodňováním iRobotu v reklamách, zablokováním některých typů reklamních služeb, nebo zdražením reklamy konkurenci.

Podobná obava se týká i hlasového ovládání Alexa. Komise poukazuje na to, že by Amazon mohl chtít bránit konkurentům iRobotu v přístupu k API softwaru Alexa, jakož i k certifikaci „Work with Alexa“.

Evropská komise posuzuje fúze a akvizice u společností s vyšším obratem s cílem zabránit spojením, které by významně narušily hospodářskou soutěž v Sedmadvacítce. Od okamžiku oznámení transakce má Komise 25 pracovních dnů, aby oznámila, jestli akvizici povolí (fáze I), nebo zahájí hloubkové šetření (fáze II).

Ve fázi hloubkového šetření probíhají v současnosti rovněž čtyři další významné akvizice: vytvoření společného podniku Orange a MasMovil, převzetí eTraveli společností Booking, převzetí Asiany dopravcem KoreanAir a převzetí VMware firmou Broadcom.