Lupa.cz  »  Experiment začal. Samořídicí vozítka začala doručovat jídlo v pražském Karlíně

Experiment začal. Samořídicí vozítka začala doručovat jídlo v pražském Karlíně

David Slížek
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Dovážková firma Foodora začala v ulicích pražského Karlína doručovat objednávky prostřednictvím autonomních vozítek firmy Starship Technologies. O jejím plánu jsme psali letos v září.

V rámci pilotního projektu si zákazníci mohou robotické doručení objednat zatím jen z jednoho zdroje: fastfoodu McDonalds nedaleko stanice metra Křižíkova. Pro řetězec jde podle neoficiálních informací světovou premiéru – robotické rozvozy zatím McDonalds nikde na světě nevyužívá. Vozítka mají zatím doručovat objednávky do vzdálenosti 2 km od pobočky.

Foodora v rámci testu v Karlíně provozuje tři roboty. Jsou vybaveni šesti koly, která umí překonat i menší terénní nerovnosti jako je obrubník. V prostoru se orientují prostřednictví sady radarů (dohlédnou na cca vzdálenost 70 metrů), ultrazvukových senzorů a dvanácti kamer.

Robot je z 99 % autonomní, říká Starship Technologies. Je vybaven dostatečně výkonným hardwarem, aby dokázal informace z videokamer zpracovávat lokálně. K dispozici má mapové podklady a sám si vypočítává ideální trasu. Ke komunikaci slouží SIM karty – robot má dvě, aby byl odolnější vůči možným výpadkům.

Na provoz flotily na dálku dohlíží lidští operátoři v centrále Starship Technologies, kteří mohou sledovat záběry z kamer nebo úplně převzít kontrolu nad vozítkem. Dělají to ale jen v případě problému.

Roboti jsou nastaveni tak, aby se vyhýbali jakýmkoli překážkám – i těm, které potkali poprvé. Pomocí techniky strojového učení se dokáží postupně doučovat, jak se různé překážky chovají. 

Až nás budou chránit roboti. ČVUT s partnery ukazuje systém, který nastiňuje budoucnost bezpečnosti kritické infrastruktury Přečtěte si také:

Až nás budou chránit roboti. ČVUT s partnery ukazuje systém, který nastiňuje budoucnost bezpečnosti kritické infrastruktury

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

David Slížek

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Jak funguje platforma IBM Power11?

Na internetu se pohybují houfy falešných bankovníků

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

TikTok chce lépe pracovat s AI obsahem

Jak to bude vypadat, až nás budou chránit roboti?

Při jakých příjmech se OSVČ vyplatí paušální daň?

Samořídicí vozítka začala doručovat jídlo v pražském Karlíně

Legitimní weby jsou zneužívány k manipulaci prohlížečů

Huawei se ne a ne odporoučet z Česka a Evropy

Čeho se děti nejvíc bojí v online světě?

Vánoční nákupy ohrožují podvodné e-shopy a falešné reklamy

Datové schránky se budou stěhovat a projdou redesignem

Po Black Friday přichází Cyber Monday. Jaká je jeho historie?

Pojišťovny přispějí na bílé plomby. Jednou za dva roky na každý zub

Babišův střet zájmů opět potvrdil soud, celkově už Agrofert přišel o stovky milionů

Množství údajů dle nařízení vlády k JMHZ mnohé překvapí

Lenovo ThinkPad P14s: uživatelské zkušenosti po půl roce používání

Nemocenská 2026. Spočítali jsme, kdo dostane za marodění víc

Je mi dobře, prášek si nevezmu. Lidé si nerozumně mění léčbu

Nevymknou se vládní investice do IT kontrole?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).