 »  Facebook Messenger umí mazat už odeslané zprávy, máte na to 10 minut

David Slížek

Chcete smazat už odeslanou zprávu ve Facebook Messengeru? Nejnovější aktualizace aplikace pro Android a iOS vám to umožní, slibuje Facebook.

Pokud na odeslaný vzkaz poklepete, měla by se vám nově zobrazit možnost „Odstranit všude“ (Delete for Everyone). Když ji zvolíte, vymaže se zpráva nejen u vás, ale také u adresáta – ať jde o jednotlivce nebo o skupinu.

Adresátům se místo zprávy zobrazí upozornění, že zpráva byla vymazána. Na smazání odeslané zprávy máte lhůtu maximálně deseti minut od jejího odeslání, doplňuje Facebook.

Pokud zatím možnost mazat odeslané zprávy na Messengeru nemáte, vyčkejte, novinka se uživatelům na celém světě zapíná postupně.