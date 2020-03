 »  Facebook označoval legitimní příspěvky o novém koronaviru jako spam

Nově objevená chyba v antispamovém algoritmu Facebooku označovala legitimní posty z Facebooku a Instagramu k tematice nového koronaviru, který způsobuje onemocnění Covid-19, jako spam a to včetně článků z prestižních celoplošných a vědeckých médií. Upozornila na to agentura Reuters.

Na chybu se přišlo hlavně díky nezvykle velké vlně odporu ze strany poškozených uživatelů. Guy Rosen, viceprezident Facebooku pro integritu, musel následně na sociálních sítích vysvětlovat, že Facebook opravdu záměrně necenzuruje pravdivé informace o viru. Problém měl velmi nešťastné načasovaní, neboť se objevil v okamžiku, kdy Facebook oznámil, že posílá z preventivních důvodů domů externí kontraktory pracující pro společnost, velkou část z nich přitom tvořili právě moderátoři obsahu.

We're on this - this is a bug in an anti-spam system, unrelated to any changes in our content moderator workforce. We're in the process of fixing and bringing all these posts back. More soon.