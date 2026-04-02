Lupa.cz

Fintech Patron Go uzavřel 50milionové investiční kolo, vytváří AI finančního „autopilota“

Iva Brejlová
2. 4. 2026
1 nový názor

Sdílet

Lukáš Vršecký, Jiří Paták, Patron Go Autor: Patron Go
Lukáš Vršecký a Jiří Paták, Patron Go

Fintechový startup Patron Go dokončil fundraisingové kolo v celkové výši přesahující 2 miliony eur (50 milionů Kč). Kolo kombinuje venture kapitál s dotační podporou státu, která má směřovat především na posílení umělé inteligence. Projekt hodlá rozvíjet AI vrstvu, která z aplikace udělá plně personalizovaný finanční „autopilot“. Peníze investorů pomůžou také se vstupem na německý trh.

„Je to pro nás klíčový krok – jednak velikostí trhu, ale i tím, že nám umožní ověřit škálovatelnost produktu v západní Evropě,“ těší se Lukáš Vršecký, spoluzakladatel a CEO Patron Go. Vedle toho vysvětluje, že autopilot má sám vyhodnocovat transakce bez nutnosti manuálního třízení, generovat doporučení v reálném čase nebo poskytnout uživatelům službu, která sama skládá konkrétní akční kroky, jako je třeba refinancování nebo změna dodavatele.

Patron Go je fintechová platforma, která uživatelům pomáhá nakládat s jejich osobními financemi. Zaměřuje se přitom na hledání nevýhodných transakcí, jako je například drahé pojištění nebo neefektivní dodavatel energií, dokáže identifikovat i nebezpečné transakce, jako jsou třeba rychlé půjčky. Aplikace využívá pokročilou datovou analýzu a dokáže se seznámit s finančními návyky uživatelů díky pasivnímu propojení s jejich bankou.

Nynější finanční injekce je tvořena grantem Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu Aplikace II ve výši přibližně 800 tisíc eur. Zbytek tvoří stejným dílem investice od slovenského fondu Venture to Future Fund a angel investora Josefa Novotného.

Startup má nad čtvrt milionu uživatelů a stojí za ním kromě Vršeckého také Jiří Paták. Zakladatelé čerpají mimo jiné ze svých zkušeností s projekty Chytrý Honza nebo Rondo. Mezi předchozí investory projektu patří Lighthouse Ventures, Zero Gravity Capital, polský SpeecUp Venture Capital Group nebo andělský investor Ory Weihs, Izraelec žijící v Česku.

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Dali byste si do počítače čínský SSD disk, případně čínské RAM?

Zobraz výsledek


Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).