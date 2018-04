 »  Firefox Reality: Mozilla chystá webový prohlížeč pro VR a AR, uvolňuje zdrojáky

Jan Sedlák

Společnost Mozilla rozjela vývoj projektu Firefox Reality, který má být webovým prohlížečem pro virtuální a rozšířenou realitu (VR a AR). Oproti současným browserům dostupným na trhu (například Oculus Browser) se nemá vázat pouze na jednu platformu a nasadit ho má jít na řadu AR/VR hardwaru.

Vývoj Firefox Reality je pořád v rané fázi, Mozilla už každopádně na GitHubu zveřejnila zdrojové kódy s tím, že chce prohlížeč rozvíjet jako open source. Současná verze by měla jít rozběhat například na Oculus Go, GearVR, Vive Focus nebo Daydream. Do budoucna se má dostat všude možně, včetně koncepce Mixed Reality od Microsoftu.

Mozilla už se kolem VR a AR nějakou dobu točí skrze WebVR, WebAR a A-Frame. K tématu také publikuje na svém blogu. Firma dle svého prohlášení věří, že tyto nové technologie promluví do budoucnosti webu.

Firefox Reality využívá současnou technologii tradičního Firefoxu, ke které přidává webový engine Servo, na kterém se Mozilla rovněž podílí. Do Reality má postupně přibývat podpora pro WebGL, WebAssembly, gesta nebo hlasovou interakci.