Firmy v Česku propouští kvůli AI. Miliardový fenomén z Prahy díky ní naopak nabere stovky lidí

V poslední době je i na českém trhu slyšet o vlně propouštění, což je někdy spojené se zakládáním odborů. Česká technologicko-tradingová společnost FTMO teď přichází s opačnou zprávou. Během následujících čtrnácti měsíců v Česku otevře 300 nových pracovních pozic, přičemž 200 z toho technických. FTMO chce kromě jiného nabrat odborníky na AI nebo produktové inženýry.
“Asi jdeme trochu proti proudu, když nabíráme, zatímco teď často čteme o firmách, které kvůli AI propouštějí. I přesto, že se v adopci AI posouváme, máme jako tradingový powerhouse prostě víc nápadů než lidí, kteří je postaví,” uvedl Marek Vašíček, technologický ředitel a spoluzakladatel FTMO.
FTMO vyvíjí online platformu pro takzvaný prop trading, kde lidé mohou získat odměnu za své simulovaní obchodování založené na reálných tržních datech. Součástí firmy je i mezinárodní broker Oanda, kterého koupila loni v prosinci. Loňské tržby FTMO vyrostly na 8,8 miliardy korun, čistý zisk kvůli zmíněné akvizici spadl z 1,89 miliardy na 782 milionů korun.
FTMO podobně jako další podniky na trhu investuje do AI nástrojů a vývoje, zaměstnancům dle svých slov dává k dispozici to nejlepší na trhu. Nesoustředí se “pouze” na psaní kódu, lidé pomocí AI staví celou funkci.
“AI nám ušetří spoustu práce. Neřekne nám ale, co stavět, a nenese za to odpovědnost. Na to potřebujeme lidi. Čím víc toho s AI zvládneme, tím víc dobrých lidí potřebujeme, ne míň,” popsal Vašíček.
FTMO spouští nový nábor dvoudenním sprintem v Praze, určený je pro desítky uchazečů. “Místo obvyklých tří kol pohovorů bude zájemcům stačit pět hodin na celý proces i s přípravou, předpokládá FTMO. Kandidáti vybraní na základě online přihlášky a životopisu zpracují zadanou case study, kterou následně odprezentují osobně v pražských kancelářích FTMO. Seznámí se tak rovnou s týmem a s projekty, které je čekají, a do 24 hodin jim firma pošle rozhodnutí. Zpětnou vazbu dostane každý, kdo svou case study odprezentuje. O každém kandidátovi budou rozhodovat lidé, se kterými by pracoval,” shrnula firma.