Fuka, Vávra a ti další. Česká televize natočila Game Story

Autor: Česká televize

Internetové vysílání České televize nabídne nový dokumentární seriál o vývoji české herní scény. Deset epizod pokrývá dění v posledních bezmála čtyřiceti letech.





Cyklus Game Story nahlédne do zákulisí tohoto odvětví kreativního průmyslu, a to očima hráčů, programátorů i vývojářů, jejichž kariéra mnohokrát začínala ve studentském pokoji. Připomene také společenské změny na začátku 90. let, které měly na rozvoji počítačových her významný podíl.





Seriál režíroval Štěpán FOK Vodrážka a Česká televize ho ve svém iVysílání nabídne bezprostředně po premiéře na letošním ročníku festivalu Comic-Con, tedy 6. dubna 2024.

„Cyklus o nejvýznamnějších tuzemských počítačových hrách a jejich tvůrcích je reprezentativní přehlídkou skutečně nejzásadnějších herních počinů od 80. let do současnosti, které zároveň uspěly i v mezinárodním měřítku,“ popisuje dramaturg Martin Novosad.

Jak dodává, diváci nutně nemusí být aktivní hráči počítačových her. „Pro ty méně zainteresované je to příležitost poznat hry i z trochu jiného úhlu pohledu – a také mnoho talentovaných osobností z Česka, které se dokázaly prosadit v ohromné mezinárodní konkurenci. Naopak fanoušci v něm objeví spoustu zajímavých souvislostí, které možná nevěděli.“

Seriál připomíná všechny významné technologie od ZX Spectra až k virtuální realitě. Mezi hrami nechybí legendární Tetris 2, Machinarium, světově úspěšný Euro Truck Simulator či Operace Flashpoint.

„Ukazujeme, že český herní průmysl je velké a úspěšné odvětví, na které můžeme být právem hrdí,“ vysvětluje režisér Štěpán FOK Vodrážka, který nejvíce času strávil právě u Operace Flashpoint nebo první Mafie.

Anotace jednotlivých dílů

1. díl – Virus

Herní pionýr František Fuka z vlastního nadšení programoval první české hry pro osmibitové počítače. S Tetrisem 2 stál na přelomu 80. a 90. let u zrodu tuzemského herního zázraku. A kdo přišel po něm?

2. díl – Klíče

Sen několika studentů a zapálených hráčů počítačových her se zhmotnil díky školnímu počítači a herní předělávce s názvem Tajemství Oslího ostrova. Hráčskou pecku z ní ale udělal až osvícený vydavatel.

3. díl – Komunita

Jak je možné, že se v 90. letech v České republice, kde měl na počítač málokdo, dařilo hned dvěma herním časopisům? A co přinesla jejich rivalita tuzemské herní scéně?

4. díl – Záblesk

Z malého simulátoru stvořila parta nadšenců kultovní vojenskou střílečku, Operaci Flashpoint, která se stala jedničkou na všech trzích. Češi s ní získali herního „Oscara“ a dobyli svět.

5. díl – Samorost

Hra jako umění v podání Jakuba Dvorského, který zdolal herní olymp adventurami vycházejícími z klasické animace. Se svou další hrou Machinarium dobyl sociální sítě i mobilní platformy.

6. díl – Receptář

Jaký je příběh vzniku nejpopulárnějšího českého hyperrealistického Euro Truck Simulatoru? A jak se vyplatilo starat se o hobby komunitu?

7. díl – Pán jeskyně

Od deskových her na hrdiny až po epické počítačové RPG ze středověku z českých luhů a hájů. Jaké náhody sehrály svou roli v cestě k pohádkovému bohatství, které získala parta českých vývojářů?

8. díl – Továrna

Dvojice kamarádů zažila sen všech startupistů. Svým Factoriem vytvořili nejúspěšnější českou budovatelskou strategii, ale podařilo se jim prosadit i v konkurenci Minecraftu na mezinárodní scéně.

9. díl – Vrchol

V jednoduchosti je síla, ale musíte na to přijít. Co všechno se muselo stát, aby se z virtuální sekačky v tanečním rytmu Beat Saber stala naprostá herní bomba? A jak se programuje úspěch levou rukou?

10. díl – Holki

Hry už dávnou nejsou jenom pro kluky. Stojíme na začátku nové éry, kdy už holky nechtějí jen hrát, ale i vyvíjet hry podle svých vlastních představ.