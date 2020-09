Geewa loni zvýšila tržby a snížila ztrátu, brzy má prý začít generovat zisk

České herní studio Geewa, které letos v únoru koupil americký AppLovin, v loňském roce výrazně navýšilo tržby, a to ze 166,8 milionu na 324 milionů korun. Podařilo se také snížit ztrátu. Ta v roce 2019 činila 4,27 milionu oproti 14,5 milionu korun z roku předchozího. Drtivá většina příjmů šla z mikrotransakcí, minorita z reklamy.

Ztráta byla zapříčiněna zejména investicemi do akvizice uživatelů mobilní hry Smashing Four a investicemi do vývoje titutu Smash Rivals, který byl na trh vypuštěn letos.

“Výnosy z těchto investic jsou očekávány v následujících letech. Navzdory historickým ztrátám je společnost na cestě k bodu zvratu a generování zisku,” uvádí Geewa ve výroční zprávě. “Hlavním zdrojem financování historických ztrát společnost byly v roce 2019 konvertibilní půjčky poskytnuté od obou hlavních investorů, MCI a KKCG.”

V Geewě před prodejem držela největší podíl skupina KKCG (62,1 procenta) následovaná MCI (33,1 procenta). Zakladatel společnosti Miloš Endrle měl 3,9 procenta.