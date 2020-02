 »  Česká Geewa před prodejem do USA zněkolikanásobila tržby a byla ve ztrátě

Jan Sedlák

České videoherní společnosti Geewa se před nedávným prodejem do rukou amerického podniku AppLovin podařilo výrazně navýšit tržby. Ty ve finančním roce 2018 dosáhly na 166,78 milionu korun s tím, že rok předtím byly na 26 milionech. Ztráta dosáhla 14,5 milionu oproti předchozím necelým 18 milionům.

Většina výnosů pochází z mikrotransakcí (in-game purchases/revenues). Druhou část výnosů tvoří prodej reklamního prostoru v rámci herních platforem. Třetí částí je pak podíl Geewy na výnosech her vyvinutých a dodaných třetími stranami. Geewa působí jako vydavatel pro další vývojáře, zejména skrze Duelovky.cz.

Společnost očekávala, že ve finančním roce 2019 bude pokračovat „razantní nástup příjmů z vlajkového titulu Smashing Four, a to zejména v důsledku masivních akvizičních kampaní na vyspělých trzích.“ Právě úspěch mobilní Smashing Four firmu zachránil z problematické finanční situace.

Před prodejem Geewy Američanům byly podíly ve firmě následující: KKCG (62,1 procenta), MCI Private Ventures (33,1 procenta), zakladatel Miloš Endrle (3,9 procenta), ostatní (0,9 procenta). Hodnota transakce se podle informací Lupy pohybovala okolo 350 milionů korun.