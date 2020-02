 »  Američané koupili českou herní firmu Geewa

Karel Wolf

Česká herní společnost Geewa, kterou v roce 2018 před hrozícím krachem zachránil masivní úspěch mobilní hry Smashing Four, míří do amerických rukou, kupuje ji mobilní marketingová platforma AppLovin.

Své podíly prodala jak investiční skupina KKCG, která držela 62 % akcií, tak polská investiční skupina MCI, držící 32 % a zakladatel společnosti, Miloš Enderle, na kterého připadalo zbývajících 6 %.

„Máme za sebou vůbec nejúspěšnější rok naší existence, a načasování partnerství se společností AppLovin tedy nemohlo být lepší,“ tvrdí Endrle. „Tato investice podpoří další růst týmu studia Geewa, protože mu umožní celosvětově škálovat nejpopulárnější hry, včetně Smashing Four, prostřednictvím platformy AppLovin. Geewa navíc i nadále bude působit jako nezávislé, samostatné studio pod současným vedením,“ dodává.

„Díky investicím do studií po celém světě se nám daří realizovat naši růstovou strategii a současně těmto společnostem poskytujeme větší platformu pro jejich aktivity,“ prohlásil k akvizici generální ředitel a spoluzakladatel společnosti AppLovin, Adam Foroughi. Hodnota akvizice nebyla zveřejněna.

Dosavadní majoritní investor, Komárkova skupina KKCG, se do Geewy dostal v roce 2014, kdy skrze svůj startupový fond investoval do společnosti 82 milionů korun. Firma si po počátečních úspěších na Facebooku prošla poměrně složitým obdobím a například podle výroční zprávy za rok 2016 se dostala do ztráty 30 milionů korun.