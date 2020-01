 »  Google chce web zbavit cookies třetích stran

Karel Wolf

Společnost Google, která stojí za nejpoužívanějším webovým prohlížečem současnosti, hodlá v rámci své iniciativy Privacy Sandbox zbavit v horizontu dvou let web toho, co se běžně na stránkách označuje jako cookies třetích stran. Společnost o tom informovala včera na Chromium blogu.

První drobná změna nastane již od letošního února. Do prohlížeče Chrome 80 přibude funkce, která bude zpracovávat soubory cookie, které nemají deklarovanou hodnotu „SameSite“, jako „SameSite = Lax cookies“ a bude nutit cookies označená pro třetí strany k používání HTTPS. Již dnes také prohlížeč umožňuje ve svých standardních nastaveních cookies třetích stran úplně vypnout, ale tento krok musí aktivně provést uživatel.

Cookies třetích stran využívají na webech hlavně trackovací nástroje, především konkurenční reklamní platformy, affiliate sítě a nástroje pro analýzu webového provozu. Sám Google k trackování uživatelů umísťovat na weby svá cookies nepotřebuje, ve vlastní reklamní sítí využívá javascriptový kód nástrojů Google Analytics a Google Ads, přehled o uživatelích mu navíc dobře dokresluje provoz dalších služeb, jako jsou veřejné DNS, nebo data z Androidu.

„Uživatelé dnes požadují větší soukromí a chtějí větší transparentnost výběru a kontroly nad používáním svých dat. Je jasné, že webový ekosystém se musí vyvíjet, aby těmto požadavkům vyhověl. Některé prohlížeče reagovaly na tyto obavy blokováním cookies třetích stran, ale my věříme, že to může mít nezamýšlené důsledky, jako používání ještě méně průhledných technik, jako je fingerprinting, což má ve výsledku na soukromí uživatele přesně opačný efekt. Věříme, že my jako komunita to můžeme a musíme dělat lépe,“ píše Google.