 »  Google odmítl platit ve Francii za novinové úryvky, přestane je raději zobrazovat

Karel Wolf

Ve Francii od příštího měsíce vstoupí v platnost transpozice evropské Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Google se s novými pravidly vypořádal tak, jak se dalo z dosavadní historické zkušenosti čekat, místo aby za agregovaný obsah platil, raději jej přestane zobrazovat.

V praxi tak ve Francii z vyhledávání zpráv zmizí všechny úryvky a miniatury obrázků u zpravodajských a publicistických textů a zůstanou jen pouhé titulky, alespoň pokud vydavatelé nedají Google z jejich vlastní iniciativy se zobrazováním úryvků výslovný souhlas, tím by se totiž článku 15 (původně 11) evropské směrnice o autorském právu učinilo za dost. „Nikdy neplatíme za odkazy, které mají být zahrnuty do výsledků vyhledávání. Nejen, že by nám to nepomohlo, ale podkopalo by to důvěru, kterou mají naši uživatelů ve vyhledávání, i samotnou společnost Google,“ vysvětlil postoj Google Richard Gingras, viceprezident pro zpravodajství v Google, během konferenčního hovoru s médii.

Protože ostatní státy mají na implementaci direktivy dost času (dva roky), je Francie, dobrým lakmusovým papírkem přístupu, který ve vztahu ke směrnici Google a s ním nejspíš i další velké internetové společnosti zvolí v celé EU. Google je v tomto chování poměrně konzistentní a tak nelze očekávat, že na tom nová směrnice i přes její plošný dopad něco změní.

V minulosti společnost raději úplně odstřihla od své služby Španělsko poté, co se země pokusila změnou legislativy donutit Google, aby vydavatelům platil za jejich obsah agregovaný službou Google News. Traffic, který vyhledávání a agregátor zpráv od Google generuje, je přitom dnes pro většinu vydavatelů stěžejní, před pěti lety se o tom přesvědčil největší německý mediální dům Axel Springer. Ten začal po změně německého copyrightového zákona (platí od 1. srpna 2013) od Google vyžadovat placení licenčních fee za své úryvky. Google zareagoval tak, že úryvky vyřadil z vyhledávání i Google News a ponechal pouze titulky s odkazy. Po 14 dnů trvajícím pokusu Axel Springer svoji snahu raději vzdal, protože mu klesla návštěvnost na jeho webech takovým způsobem (o 40 % z vyhledávání a o 80 % z Google News), že mu hrozila ztráta vedoucí pozice, ze které by se již nemusel v online prostředí vzpamatovat.

Nutno dodat, že kontroverzní článek 15 evropské směrnice o autorském právu, byť v konečném důsledku může vydavatele silně poškodit, vychází z jejich vlastních požadavků, které se formovaly od doby, kdy Google opanoval webové vyhledávání a vyvrcholily v prvních letech po ostrém spuštění služby Google News v roce 2006.