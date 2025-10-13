Google zpřístupňuje českým vysokoškolákům pokročilé AI nástroje na rok zdarma

Google nabízí vysokoškolským studentům starším 18 let roční předplatné Google AI Pro zdarma. Kromě výzkumných nástrojů nebo těch pro rešerši nabízí funkci „Učení s vedením“, která studenty namísto přímých odpovědí navádí otázkami k lepšímu porozumění látce. A třeba také generátor videí nebo model Nano Banana pro generování a úpravu obrázků. Registrace je možná do 9. prosince.
„Umělá inteligence může pomoci rozšířit přístup k vědění a usnadnit lidem naučit se to, co zrovna potřebují,“ uvádí Google v prohlášení o zpřístupnění funkcí.
Studenti získají přístup k pokročilým AI nástrojům včetně rozšířených možností modelu Gemini 2.5 Pro, funkce Deep Research pro automatické rešerše, NotebookLM s vyšší kapacitou pro tvorbu podcastů a videí z poznámek, nebo nástroje Veo 3. Ten umožňuje generovat osm sekund dlouhá videa z textu či fotografie. Gemini v učebním módu například do svých odpovědí automaticky vkládá obrázky, diagramy a YouTube videa, což má umožnit snazší pochopení látky. AI je možné například požádat o vytvoření studijních kartiček nebo příručky, a to třeba podle zápisků nebo výsledků z posledního testu studenta.
Studentům Google doporučuje i hojně diskutovaný Nano Banana, který ukazuje vysokou schopnost detailně měnit obrázky přesně podle přání uživatelů a zvládne z jednoduchého obrázku třeba i fotorealistickou postavu. Součástí nástrojů pro studenty je také 2 TB cloudového úložiště.
Podle průzkumu Googlu, do kterého se zapojilo 7 000 evropských teenagerů, celkem dvě třetiny z nich každý týden využívají nástroje umělé inteligence k učení. Přístup k nim už firma v minulých týdnech nabídla studentům v několika zahraničních zemích. Pro využívání je ale nutné se registrovat.