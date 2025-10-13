Lupa.cz  »  Google zpřístupňuje českým vysokoškolákům pokročilé AI nástroje na rok zdarma

Google zpřístupňuje českým vysokoškolákům pokročilé AI nástroje na rok zdarma

Iva Brejlová
Dnes
Google AI Autor: Shutterstock

Google nabízí vysokoškolským studentům starším 18 let roční předplatné Google AI Pro zdarma. Kromě výzkumných nástrojů nebo těch pro rešerši nabízí funkci „Učení s vedením“, která studenty namísto přímých odpovědí navádí otázkami k lepšímu porozumění látce. A třeba také generátor videí nebo model Nano Banana pro generování a úpravu obrázků. Registrace je možná do 9. prosince.

„Umělá inteligence může pomoci rozšířit přístup k vědění a usnadnit lidem naučit se to, co zrovna potřebují,“ uvádí Google v prohlášení o zpřístupnění funkcí.

Autor: Google, Lupa.cz

Studenti získají přístup k pokročilým AI nástrojům včetně rozšířených možností modelu Gemini 2.5 Pro, funkce Deep Research pro automatické rešerše, NotebookLM s vyšší kapacitou pro tvorbu podcastů a videí z poznámek, nebo nástroje Veo 3. Ten umožňuje generovat osm sekund dlouhá videa z textu či fotografie. Gemini v učebním módu například do svých odpovědí automaticky vkládá obrázky, diagramy a YouTube videa, což má umožnit snazší pochopení látky. AI je možné například požádat o vytvoření studijních kartiček nebo příručky, a to třeba podle zápisků nebo výsledků z posledního testu studenta. 

Studentům Google doporučuje i hojně diskutovaný Nano Banana, který ukazuje vysokou schopnost detailně měnit obrázky přesně podle přání uživatelů a zvládne z jednoduchého obrázku třeba i fotorealistickou postavu. Součástí nástrojů pro studenty je také 2 TB cloudového úložiště.

Podle průzkumu Googlu, do kterého se zapojilo 7 000 evropských teenagerů, celkem dvě třetiny z nich každý týden využívají nástroje umělé inteligence k učení. Přístup k nim už firma v minulých týdnech nabídla studentům v několika zahraničních zemích. Pro využívání je ale nutné se registrovat.

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

