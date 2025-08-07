GPT-5 je tady, OpenAI nový AI model zpřístupní i neplatícím uživatelům

Je to náš dosud nejlepší AI model, říká o GPT-5 americká firma OpenAI. GPT-3 mělo vědomosti středoškolského student, GPT-4 vysokoškoláka a s GPT-5 máte poprvé pocit, že mluvíte s opravdovým expertem, prohlásil při představení nového modelu šéf OpenAI Sam Altman.
GPT-5 o něco zjednodušuje výběr správného modelu pro daný úkol. Zahrnuje jednodušší model, který dává rychlé odpovědi, i „uvažující“ (reasoning) model, který dokáže najít odpovědi na složitější dotazy. OpenAI do systému zabudovalo nástroj (router), který má sám rozhodovat o tom, který model je nejlepší zapojit.
Uživatel ale může „uvažující“ model zapnout také v rámci promptu, když do něj zahrne větu typu „zamysli se více“ (think hard about this). Router se podle OpenAI postupem času učí mezi jednotlivými modely lépe přepínat na základě uživatelových reakcí.
OpenAI mimo jiné tvrdí, že GPT-5 halucinuje mohem méně než předchozí modely. Podle firmy se pravděpodobnost, že v jeho odpovědi bude faktická chyba, snížila ve srovnání s GPT-4o o 45 % a v režimu „uvažování“ jde o 80 % nižší pravděpodobnost oproti modelu o3.
GPT-5 podle firmy zároveň lépe rozumí instrukcím a nechová se tolik „servilně“ (nesnaží se za každou cenu uživateli vyhovět). Největší pokroky model pode firmy udělal v kódování, psaní textů a odpovídání na dotazy týkající se zdraví.
ChatGPT s novým modelem získává také nové možnosti přizpůsobení. V nastavení si uživatel může vybrat z několika „osobností“, tedy způsobů, jak s ním bude chatbot komunikovat. Kromě výchozího neutrálního přístupu jde o styl Cynic, Robot, Listener a Nerd.
Firma nový model postupně uvolňuje všem uživatelům ChatGPT, ať už mají předplatné (Pro, Plus nebo Team) nebo ne. Pro uživatele, kteří se k aplikaci nepřihlašují, se GPT-5 stává novým výchozím modelem chatbota.
Neplatící uživatelé zároveň mají nejnižší limit na používání GPT-5 a nový model se jim v aplikaci může objevit se zpožděním. Jakmile svůj limit vyčerpají, přepne se ChatGPT na jednodušší model GPT-5 mini.
Uživatelé s nejdražším individuálním předplatným Pro získají navíc přístup k modelu GPT‑5 Pro.