HN: Stát pracuje na aplikaci, která umožní otevřít restaurace a služby

Státní IT agentura NAKIT podle Hospodářských novin (HN) připravuje aplikaci, která bude evidovat, zda uživatel byl očkován proti koronaviru, má negativní test nebo dostatečnou hladinu protilátek. Díky tomu by lidé mohli zase vyrazit do restaurací a obchodů nebo využívat služeb typu kadeřnictví.

O zavedení podobných aplikací, které by umožnily rozvolnění protipandemických opatření, se po celé Evropě mluví už několik měsíců. Evropská komise minulý týden představila Digitální zelený certifikát, označovaný také jako „covid pas.“ Bude dostupný i v mobilních telefonech a má občanům umožnit snadnější a bezpečnější cestování.

Komise pro účely covidových pasů vytvořila centrální bránu EFGS umožňující bezpečnou výměnu informací. Ta je už implementovaná i v nové verzi eRoušky, která díky tomu zvládne sledovat rizikové kontakty i při cestování do dalších zemí.