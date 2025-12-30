Lupa.cz  »  Hned za Thajskem, těsně před Bahrajnem. Tak se Česko umístilo v globálním indexu umělé inteligence

Hned za Thajskem, těsně před Bahrajnem. Tak se Česko umístilo v globálním indexu umělé inteligence

Iva Brejlová
Dnes
Žebříček AI Autor: The Observer

Britský The Observer zveřejnil žebříček států podle jejich vyspělosti v ohledu umělé inteligence – dostupnosti prostředí, vývoje i implementace. Česko zaujalo 43. místo z 93 zemí, které index hodnotil. Umístilo se tedy těsně za Thajsko a před Bahrajnem či Indonésií.

V bezprostředním okolí pořadí jsou Polsko (37.), Slovinsko (38.), Litva (39.), Vietnam (40.) nebo Portugalsko (41.). Sousední Německo je deváté, Slovensko pak na 63. místě. Z dílčích ukazatelů se Česku nejlépe v uplynulém roce vedlo v dostupnosti talentu nebo prostředí pro adopci AI, naopak relativně hůře se zemi dařilo v rozvoji infrastruktury (tedy dostupnosti například výkonných výpočetních kapacit, výroby polovodičů a energetické kapacity) nebo vývoji AI (schopnosti aplikovat vědecké poznatky AI a vytvářet nové AI nástroje a produkty v praxi). Česko si meziročně pohoršilo, loni se podle žebříčku dostalo na 35. místo, těsně před Polsko.

„Za poslední rok se schopnosti AI rychle posunuly od kódování po vyšší matematiku. Ocenění firem a kapitálové výdaje vystřelily do stovek miliard dolarů a státy závodí o vlastní ‘suverénní’ výpočetní kapacitu,“ popisují výzkumníci. Z jednotlivých zemí Evropy se nejlépe dařilo Británii.

Index podle autorů „měří AI kapacitu v 93 zemích napříč inovacemi, implementací a investicemi“ a kombinuje absolutní měřítko i relativní intenzitu. V intenzitě vedou Singapur a Izrael, zatímco v měřítku dominují USA, Čína a EU. „USA a Čína dominují globálnímu závodu v AI, přičemž Čína se stále více dotahuje (74 bodů oproti 100 u USA). EU zaostává s 49 body,“ popisuje The Observer. Podle něj evropské a severoamerické země jako Velká Británie, Německo a Kanada, které byly rychlé v počáteční adopci, postupně v žebříčku klesají. Zatímco několik zemí v Asii a Perském zálivu včetně Singapuru, Jižní Koreje a SAE rychle stoupá. V průběhu let stoupá pořadí Francie, která se letos v pořadí dostala na šesté místo. Letos vyšel šestý ročník indexu a opírá se o 108 různých indikátorů.

České firmy zaplavily MPO žádostmi o dotace na AI, zájem je proti posledně dvojnásobný

České firmy zaplavily MPO žádostmi o dotace na AI, zájem je proti posledně dvojnásobný

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

