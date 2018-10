 »  Hudební televize Óčko chce spustit placenou stanici zaměřenou na hip hop

Jan Brychta

Jak informoval server Mediaguru.cz, televizní skupina Óčko, která patří mediální skupině Mafra, se chystá na spuštění svého čtvrtého televizního kanálu. Kromě původní stanice Óčko a jejích dvou klonů Óčko Gold a Óčko Expres by tak měl vzniknout ještě kanál Óčko Black.

Nový program by měl být součástí placené nabídky a soustředit se chce na žánry tzv. black music, tedy R&B, hip-hop, soul či reggae.

Podle citovaného článku chce Óčko spustit nový kanál ještě v průběhu letošního roku, kdy ho také nabídne jednotlivým operátorům placených televizních služeb. Cílovou skupinou nové stanice by měli být diváci ve věku od patnácti do třiceti let, pocházející primárně z městského prostředí.