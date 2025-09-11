Lupa.cz  »  iVysílání chce oslovit mladé diváky, připravuje seriál Filter o teenagerech

iVysílání chce oslovit mladé diváky, připravuje seriál Filter o teenagerech

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Všechny fotografie

V Brně a jeho okolí začala Česká televize natáčet nový šestidílný seriál s názvem Filter. Projekt scenáristy a režiséra Davida Semlera je určen primárně pro mladé publikum a zaměřuje se na životní etapu patnáctiletých během přechodu ze základní na střední školu. Diváci jej uvidí na platformě iVysílání v roce 2026.

Děj sleduje hlavního hrdinu Mattyho, ztvárněného Antoniem Šoposkim, a jeho nejbližší přátele v období od jara do pozdního léta. Podle tvůrců se příběh dotýká témat hledání vlastní identity, navazování prvních vztahů a vyrovnávání se s následky vlastních chyb. 

Klíčovým momentem v ději je seznámení Mattyho s novým spolužákem Radkem, kterého hraje Adam Buš. Toto setkání odstartuje sérii událostí, které Mattyho donutí rychleji dospět. V rolích Mattyho matky a babičky se představí Martha Issová a Simona Peková.

Podle kreativního producenta Jaroslava Sedláčka je cílem seriálu zachytit první velkou životní změnu, osamostatňování a vnímání složitosti světa z pohledu dospívajících. 

Šéfredaktorka iVysílání Eva Rálková uvedla, že námět zapadl do dramaturgie platformy, která hledá projekty pro mladé diváky. Ocenila, že scénář citlivě zobrazuje toto životní období bez moralizování. „Také jsem ráda, že po delší době, po seriálech jako Pět let, Adikts nebo Vlastně se nic nestalo, které pro iVysílání vznikly v předchozích letech a zaměřovaly se na postavy vysokoškoláků nebo skoro třicátníků, se teď zase podíváme víc mezi teenagery a na jejich perspektivu,“ dodala.

Režisér a scenárista David Semler popsal Filter jako návrat do bolestivého období dospívání, ve kterém člověk bojuje sám se sebou a učí se přijímat, kým je. Představitel hlavní role Antonio Šoposki, nominovaný na Českého lva za film Tancuj, Matyldo, uvedl, že ho na projektu zaujaly vztahové motivy, charakterová nejednoznačnost postav a také queer téma, jehož zpracování považuje za společensky důležité. Pro řadu mladých herců, včetně Adama Buše, je účinkování v seriálu první velkou hereckou příležitostí.

Na seriálu se dále podílí kameraman Tomáš Frkal, střihač Rolando Garduño nebo hudební skladatel Šimon Holý. V dalších rolích se objeví například Petr Lněnička, Štěpán Benoni, Iva Zahran nebo Daniel Šíp.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Kralupská Dekonta vyvinula linku na recyklaci vysloužilých solárů

Granko, Kofila, lentilky a další. Tak kdysi vypadaly oblíbené sladkosti

Od října se proti chřipce bude očkovat i v několika lékárnách

Třetina lidí špatně spí. Pomůže kozlík, hořčík či melatonin

Za tři dny začnou v EU platit revoluční pravidla pro data

Lékaři během operace hned zjistí, zda odstranili celý nádor prsu

Vibe coding: AI převrací vývoj software, firmy loví specialisty

Určitě víte, jak má vypadat e-mailová adresa? Zkuste si test

Přísaha: Vrátíme zpátky EET a zavedeme rovnou daň z příjmů

Horká vana, olivový olej, běžný prášek. Tohle dětské kůži škodí

Němci spustili nejvýkonnější evropský počítač Jupiter

SPD: Daň z nemovitostí je nemravná, měla by být zrušena

Glycerol v ledové tříšti je pro děti do 7 let nebezpečný

Méně důvěry, více soukromí: Signal má proti Telegramu výhodu

Daňový rozdíl mezi krátkodobým a dlouhodobým nájmem

Android vydal největší bezpečnostní update roku

Které nemovitosti zlevňují? A jsou už sazby hypoték na dně?

Češi si s AI nástroji rozumí, denně je používá každý čtvrtý

ChatControl: nedáš souhlas se skenováním, nepošleš obrázek

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).