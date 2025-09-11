iVysílání chce oslovit mladé diváky, připravuje seriál Filter o teenagerech

V Brně a jeho okolí začala Česká televize natáčet nový šestidílný seriál s názvem Filter. Projekt scenáristy a režiséra Davida Semlera je určen primárně pro mladé publikum a zaměřuje se na životní etapu patnáctiletých během přechodu ze základní na střední školu. Diváci jej uvidí na platformě iVysílání v roce 2026.
Děj sleduje hlavního hrdinu Mattyho, ztvárněného Antoniem Šoposkim, a jeho nejbližší přátele v období od jara do pozdního léta. Podle tvůrců se příběh dotýká témat hledání vlastní identity, navazování prvních vztahů a vyrovnávání se s následky vlastních chyb.
Klíčovým momentem v ději je seznámení Mattyho s novým spolužákem Radkem, kterého hraje Adam Buš. Toto setkání odstartuje sérii událostí, které Mattyho donutí rychleji dospět. V rolích Mattyho matky a babičky se představí Martha Issová a Simona Peková.
Podle kreativního producenta Jaroslava Sedláčka je cílem seriálu zachytit první velkou životní změnu, osamostatňování a vnímání složitosti světa z pohledu dospívajících.
Šéfredaktorka iVysílání Eva Rálková uvedla, že námět zapadl do dramaturgie platformy, která hledá projekty pro mladé diváky. Ocenila, že scénář citlivě zobrazuje toto životní období bez moralizování. „Také jsem ráda, že po delší době, po seriálech jako Pět let, Adikts nebo Vlastně se nic nestalo, které pro iVysílání vznikly v předchozích letech a zaměřovaly se na postavy vysokoškoláků nebo skoro třicátníků, se teď zase podíváme víc mezi teenagery a na jejich perspektivu,“ dodala.
Režisér a scenárista David Semler popsal Filter jako návrat do bolestivého období dospívání, ve kterém člověk bojuje sám se sebou a učí se přijímat, kým je. Představitel hlavní role Antonio Šoposki, nominovaný na Českého lva za film Tancuj, Matyldo, uvedl, že ho na projektu zaujaly vztahové motivy, charakterová nejednoznačnost postav a také queer téma, jehož zpracování považuje za společensky důležité. Pro řadu mladých herců, včetně Adama Buše, je účinkování v seriálu první velkou hereckou příležitostí.
Na seriálu se dále podílí kameraman Tomáš Frkal, střihač Rolando Garduño nebo hudební skladatel Šimon Holý. V dalších rolích se objeví například Petr Lněnička, Štěpán Benoni, Iva Zahran nebo Daniel Šíp.