iVysílání jako Netflix. Česká televize chystá předělaný videoarchiv na webu

Česká televize chce v průběhu příštího roku spustit zcela novou podobu svého internetového videoarchivu, který dnes funguje pod názvem iVysílání. Veřejnoprávnímu médiu by měla předělaná videotéka pomoci s lepším oslovením mladé generace mezi 15 a 30 lety.

„Máme rozpracovaný projekt, kdy chceme úplně přetransformovat podobu našeho iVysílání. Mělo by být podobně uživatelsky komfortní, jako jsou velké platformy typu Netflix či HBO, ale bude nabízet původní český obsah,“ řekl generální ředitel Petr Dvořák v rozhovoru pro měsíčník Reportér.

„Jsem přesvědčen, že bychom se měli do budoucna snažit ještě lépe rozumět cílovým skupinám a zároveň hledat cesty, jak obsah dostat zejména k mladším lidem i jinými kanály, než je televizní obrazovka. Chceme k nim dokázat mluvit a chystat obsah, který je pro ně zajímavý,“ podotkl Dvořák s poukazem na to, že například seriál Most! viděla třetina všech diváků právě na internetu.

Velký ohlas má na internetu a sociálních sítích rovněž taneční show StarDance. „Ale je to i tím, že pro tyto platformy chystáme speciální formáty,“ dodal generální ředitel. V rozhovoru nevyloučil opětovnou kandidaturu do čela České televize, až mu na podzim 2023 vyprší stávající mandát. Rozhodnout se však chce až v roce 2022.