 »  Izrael chce vyhledávat nakažené pomocí nového softwaru NSO

Karel Wolf

Izraelský ministr obrany Naftali Bennett oznámil plán země, který počítá s využitím nového nástroje kontroverzní bezpečnostní společnosti NSO Group pro efektivnější vyhledávání nakažených novým koronavirem. Plán ještě ale musí formálně schválit kabinet.

NSO Group se podle Bloombergu již dříve v tomto měsíci nechala slyšet, že testuje zcela nový software, který třídí a kompiluje velké objemy dat, která vznikají sledováním informací o mobilním telefonu od známé infikované osoby a umožňuje tak detekovat nejpravděpodobnější rizika dalšího přenosu (kontakty v těsné blízkosti nakaženého a jejich další kontakty).

Systém hodnotí pravděpodobnost, jestli se člověk při kontaktu nakazil na škále od jedné do deseti a hodnocení se mění v reálném čase podle okolností kontaktu (například návštěva pekařství, cesta hromadnou dopravou). Software tak zároveň vytváří modelovou mapu dalšího šíření epidemie.

Momentálně má v zemi probíhat pilotní testování produktu, do kterého jsou zapojeny desítky společností. Na rozdíl od špionážního software Pegasus, který je nabízen výhradně vládám, chce NSO nový produkt nabídnout i zdravotnickým organizacím po celém světě (produkt již údajně testuje 15 vlád).

Použití nového nástroje od NSO pro boj s novým koronavirem musí podle Bennetta ještě schválit kabinet, což je prý velmi pravděpodobné, a následně ještě musí kvůli zásahu do soukromí uživatelů posoudit jeho adekvátnost generální prokurátor, ten může využití softwaru k těmto účelům ve finále vetovat. Pokud se tak nestane, může Izrael software nasadit do 48 hodin. „Jediné, co je zapotřebí, je doplnit informace z testování a propojit to se sledováním mobilů, což už stejně teď využíváme v epidemiologických testech,“ prohlásil ministr.

NSO Group je nechvalně známá především skrze osmiletou historii úspěšných průniků do iPhonů a Android telefonů, špehováním jejich uživatelů a shromažďováním informací o vládách. Loni v říjnu také Facebook společnost zažaloval za zneužití serverů aplikace WhatsApp k rozšíření malware na 1 400 mobilních zařízení kvůli cílenému útoku.