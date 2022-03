Jak vypadá kyberválka? Podívejte se na přednášku šéfa českých kybervojáků

Autor: Jan Sedlák

Součástí ruské invaze na Ukrajinu jsou i rozsáhlé kybernetické aktivity. Nejde “pouze” o DDoS útoky nebo nové typy malwaru snažící se o odstavení částí infrastruktury, ale také o informační válku.

Pojem kybernetická válka se dlouho skloňuje a dnes jí můžeme v podstatě v přímém přenosu sledovat kousek od našich hranic. Ostatně zprávy tuzemských bezpečnostních a tajných služeb dlouhodobě mluví o tom, že se cizí mocnosti, zejména Rusko a Čína, dlouhodobě snaží dostat do naší infrastruktury, někdy i úspěšně.

“V dnešní době by kybernetické aktivity šly považovat za součást válečné přípravy. Ostatně útok na moderní stát si dnes bez digitálních aktivit ani nedokážu představit. Pokud by takový útok byl správně provedený a zasáhl kritickou infrastrukturu, mohl by v úvodní fázi napáchat srovnatelné škody jako konvenční armáda,” řekl Lupě Michal Cebák, který se v ESETu podílel na analýze malwaru nasazeného na Ukrajině a se kterým brzy vydáme rozhovor.

Generál Miroslav Feix, který v rámci Armády ČR vede Velitelství kybernetických sil a informačních operací, měl před pár týdny na téma kybernetické války přednášku v Hvězdárně a planetáriu Brno. Na téměř dvouhodinové povídání je možné se podívat v přiloženém videu. Feix také nedávno mluvil v rozhovoru pro Lupu.