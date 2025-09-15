Lupa.cz  »  Jira, Confluence či Bitbucket zdraží. U Atlassianu si je ještě možné vyjednat slevy

Jira, Confluence či Bitbucket zdraží. U Atlassianu si je ještě možné vyjednat slevy

Jan Sedlák
Dnes
Atlassian Autor: Atlassian

Atlassian se od poloviny října chystá na poměrně výrazné zdražování svých cloudových produktů typu Jira, Confluence, Bitbucket, Jira Service Management a podobně. Ceny narostou o pět až 10 procent, záviset bude na licenční úrovni a konkrétním produktu. Týká se to všech cloudových zákazníků Atlassianu.

Podobné zdražování lze v poslední době vidět u více velkých dodavatelů cloudového softwaru. Například Microsoft zvýšil ceny i v reakci na velké náklady na vývoj umělé inteligence a její implementace skrze své produkty.

“Všichni velcí hráči přistoupili v nedávné době ke zdražování a Atlassian není výjimkou. Dobrou zprávou pro firmy ale je, že se mu lze alespoň částečně vyhnout. Doporučujeme se obrátit nejpozději do 13. října na svého partnera Atlassianu a vyjednat si licence za stávající ceny nebo zkonzultovat možnosti upgradu,“ uvedl Radek Petr z české společnosti MoroSystems Orchestra, velkého partnera Atlassianu ve střední a východní Evropě.

Atlassian vedle zdražení rozšířil funkce a kapacity. “Mezi nově implementované novinky patří navýšení limitů uživatelů: Jira nyní podporuje až sto tisíc uživatelů a Confluence až sto padesát tisíc. V Jira přibyly nové funkce, například vlastní šablony projektů, přepracovaný seznam úkolů, veřejné formuláře a zvýšení počtu uživatelů. Confluence nyní nabízí 172 nových funkcí, včetně whiteboardů, databází a AI návrhů obsahu. V Jira Service Management se dále objevily nové možnosti využití umělé inteligence – například nový AI systém Rovo umožňuje správu týmů a projektů, AIOps pro rychlejší řešení incidentů a rychlejší import assetů. Rozšířily se také lokality pro data a vznikly nové certifikace,” shrnul Petr.

Microsoft výrazně zdražuje své služby a software. Je to i kvůli nákladům na vývoj Copilota a AI Přečtěte si také:

Microsoft výrazně zdražuje své služby a software. Je to i kvůli nákladům na vývoj Copilota a AI

