Karlovarská nemocnice má na střeše systém na detekci dronů. Krátce po instalaci objevila prvního narušitele

Iva Brejlová
Dnes
3 nové názory

dron Autor: KKN

Karlovarská krajská nemocnice umístila na střechu systém na detekci dronů. Instalovala jej tam ve spolupráci s Armádou ČR, ochránit má pacienty, zdravotníky i letecký provoz záchranné služby. Systém je od společnosti Dronetag a nachází se v prostoru heliportu. „KKN se tak stává první nemocnicí v České republice, která tímto typem technologie disponuje,“ uvádí nemocnice v tiskové zprávě.

„Reagujeme i na aktuální situaci, kdy se podobné incidenty v České republice skutečně dějí, a nechceme čekat, až dojde k vážným následkům,“ uvedl generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice Jiří Štefan. Technologie umožňuje sledovat provoz dronů nad areálem nemocnice i v širším okolí, dokáže identifikovat polohu dronu, jeho výšku, rychlost a směr letu, ale také určit jeho typ, výrobce a místo vzletu i aktuální pozici samotného pilota. Detekční zařízení je zároveň propojeno s budovaným systémem Armády ČR určeným k zajištění obrany státu.

Krátce po zprovoznění systém našel dron, který porušil legislativu, mimo jiné neoprávněně během letu vstoupal do výšky 439 metrů, přitom maximální povolená letová hladina je 120 metrů. Nejzávažnějším rizikem byla především nepovolená výška letu v bezprostřední blízkosti nemocničního heliportu.

Použitá technologie funguje jako pasivní monitorovací prvek, který nezasahuje do okolního prostředí, ale pouze detekuje a vyhodnocuje vysílané signály. Systém umožňuje i ukládání dat pro zpětnou analýzu. Instalace detekčních zařízení v součinnosti s kraji a Armádou má dál pokračovat v rámci dalších fází realizace projektu.

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

