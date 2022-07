Kauza Dozimetr: Open-source Aliance a IT firma obviněného Pavla Dovhomilji zřejmě končí

Autor: Jan Sedlák

Před pár lety založená Open-source Aliance zřejmě nemá další budoucnost. Její zakladatel Pavel Dovhomilja byl obviněn v kauze Dozimetr týkající se ovlivňování veřejných zakázek kolem dopravního podniku v Praze. K zapojení do zločinecké skupiny se přiznal. Policie také zasahovala v kancelářích VZP. Tamní náměstek pro IT a jedna z osob točící se kolem Open-source Aliance Tomáš Knížek podle policie s dalšími kolegy požadoval provize po společnostech dodávající IT služby.

Dovhomilja ani Knížek na dotazy Lupy nereagují. Na webu Open-source Aliance ale visí zpráva “Na těchto stránkách probíhá plánovaná údržba. Děkujeme za pochopení.” Údajná plánovaná údržba už ale probíhá od doby, kdy se o kauze Dozimetr začalo veřejně mluvit.

Do Aliance se zapojily firmy DXC Technology, Trask, ISFG, NGSS, Total Service, Conceptica a Deloitte. Spolek chtěl prosazovat nasazování open source softwaru ve státní správě.

Už od začátku se ale potýkal s nedůvěrou některých segmentů trhu. Organizace Česko.Digital podle informací Lupy například v roce 2020 odmítla spolupráci kvůli “reputačnímu riziku lidí, s kterými někteří kvůli jejich historii odmítají spolupracovat a jiní zpochybňují jejich kvalifikaci a upřímný zájem. Je za tím bohužel pachuť lidí kolem.”

Open-source Aliance například tlačilo používání spisové služby postavené na otevřené technologii Alfresco. Na tu se specializovala Dovhomiljova firma ISFG, která spisovku vydala jako open source pod názvem SpisUm. Dovhomilja Lupě tvrdil, že jeho cílem není tlačit pouze jeho firmu, ale že se zapojit může každý. Web ISFG je dnes také vypnutý a obsahuje stejnou hlášku, jako web Aliance.

O Dovhomiljovi se ve spojitosti s ovlivňováním zakázek mluvilo delší dobu. Knížek už dříve Lupě řekl, že to za problematické nepovažuje. “Pro mě to kontroverzní není, protože jsem v té době pana Dovhomilju neznal. Žádné typy kauz jsme spolu neřešili. On má na to názor jasný. Obvinění se nikdy neprokázalo a vše jsme si vysvětlili a považujeme to za uzavřené,” řekl Knížek k založení Open-source Aliance.

“Je to [Dovhomilja] jeden z průkopníků open source v České republice, i když to tak nevypadá. S open source začal po roce 2000. Měl řadu firem, které aktivně stavěly řešení na open source. On je odborník na IT, vývoj a open source a je vysoko nad námi všemi,” dodal dále Knížek. Dovhomilja byl aktivní ve více než desítce firem.

“Poznali jsme se na nějaké společenské akci, kterou myslím organizovalo ANO. Tehdy jsem přicházel z komerční sféry, kde jsem se o open source rovněž zasazoval,” posal také Knížek. Aliance se mimo jiné zaštiťovala politickou podporou strany Andreje Babiše.

Do Open-source Aliance se zapojovala také právnická kancelář Rowan Legal, která se například objevila v kauze e-shopu na dálniční známky. Poskytovat měla poradenství ohledně licencování open source.