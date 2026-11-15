Kdo je muž, kvůli kterému zdražuje elektronika? V češtině vychází zákulisní biografie Sama Altmana

Sam Altman se v posledních týdnech stal terčem mnoha memů a vtipů kvůli jeho názoru, že operační paměť RAM v osobních počítačích běžných lidí jen zahálí a že by bylo lepší tyto kapacity mít v datových centrech pro umělou inteligenci. Řekl to z pozice člověka, jehož firma OpenAI je jedním z hlavních důvodů, proč lidé dnes mají drahé paměti, počítače, elektroniku a další hardware. Co je ale vlastně Altman ve skutečnosti zač a kde se vzal?
Tyto věci popisuje kniha Sam Altman: Optimista, kterou teď v českém překladu na trh poslalo nakladatelství Universum, respektive Euromedia Group. Autorkou je novinářka Keach Hagey, která pro Wall Street Journal pokrývá témata jako OpenAI, Google, Meta a další. Česká verze publikace je k dispozici v tištěné i elektronické verzi.
Sam Altman s velmi krátkou přestávkou, kdy byl na pár dní odstaven, vede OpenAI, tedy firmu, která díky velkému jazykovému modelu GPT “odšpuntovala” probíhající boom kolem umělé inteligence. Kniha popisuje jeho kořeny a dění v OpenAI, včetně zmíněného pokusu od odstavení.
“Když byl Sam Altman, generální ředitel a spoluzakladatel OpenAI, v listopadu 2023 během videohovoru propuštěn, vyvolalo to celosvětovou senzaci. O týden později se však do čela společnosti vrátil a většina těch, kteří hlasovali pro jeho odvolání, musela představenstvo sama opustit. Celá událost ukázala, jak velkou moc má Altman ovlivňovat dění kolem sebe, ale také jak nelítostný a osobní je závod o vytvoření technologie, která změní svět,” stojí v anotaci knihy.
“Reportérka Wall Street Journal Keach Hagey vypráví Altmanův příběh od dětství v St. Louis přes první zkušenosti se startupy, působení v Y Combinatoru a budování špičkového týmu v OpenAI až po intriky, které vedly k jeho dočasnému odvolání, a nelítostný boj s konkurencí. Biografie vychází z více než dvou set rozhovorů a nabízí jedinečný pohled na člověka, jehož vize budoucnosti dnes formují naše životy.”